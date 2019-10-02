親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

最新民調／蔡英文勝韓國瑜18.3％ 政黨票國民黨獨佔鰲頭

前瞻將使21縣市破產？ 財政部：輔導開源節流

2019-10-02 10:52經濟日報 記者翁至威╱即時報導

國民黨立法院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片
國民黨立法院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片
分享
國民黨立委曾銘宗今（2）日指出，前瞻基礎建設恐造成地方財政崩壞，到2025年，除台北市外其他21縣市，恐將面臨破產。對此財政部長蘇建榮表示，國庫署持續輔導健全地方財政，會隨時控管地方債務並輔導地方政府開源節流。

曾銘宗指出，截至今年8月底，地方政府未來舉債額度為7,325億元，減除台北市後，舉債額度僅剩4,754億元，而前瞻基礎建設配合款就需要4,127億元，也就是說，到了2025年，地方政府舉債剩餘額度僅627億元，除台北市以外，其餘縣市恐將面臨財政危機。

蘇建榮對此表示，國庫署對於地方財政有輔導方案，隨時都在控管地方債務，且地方政府的前瞻計畫，也須經國發會審核通過。

蘇建榮表示，過去國民黨執政縣市，也曾超過法定債限，但在國庫署輔導之後，也已經有明顯改善，國庫署所推動的債務控管計畫及開源節流計畫，都會持續執行。

不過曾銘宗表示，「開源節流」只是講講而已，是形容詞而非動詞，他批評，財政部對於前瞻對於地方財政影響情形，沒有進入狀況，強烈要求財政部必須提出具體措施，否則蔡英文政府將在歷史留名。

此外曾銘宗也指出，依審計部指出，前瞻基礎建設預算實現數僅65%，各主管機關前瞻基礎建設第一期105項計畫只完成40項。曾銘宗批評，前瞻計畫事前規劃不當，事後也執行不力。

前瞻基礎建設曾銘宗地方政府
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54

國泰金總座李長庚：台商資金回流有雙重價值

2019-10-02 09:50

中火新機組環評 初審過關

2019-10-02 00:14

轉單效應9月出口還有驚喜？財長：不敢這樣說

2019-10-02 10:37

經長：離岸風電不符國產化就Out 有遞補者上來

2019-10-02 10:16

財長：境外資金匯回申請已達30億元

2019-10-02 09:54

美國製造業萎縮 財長：三大利多台灣經濟相對穩健

2019-10-02 09:44

助回流台商升級 工研院打造台商回台投資創新研發平台

2019-10-02 09:36

表現亮眼 勞動基金前八月賺3,322億

2019-10-02 01:14

財經觀點／中小企業 台灣的隱形冠軍

2019-10-02 01:06

工研院設平台 挺台商回流

2019-10-02 01:05

國發基金 金援機械業

2019-10-02 01:05

國庫金雞母…央行明年繳庫預算逾1800億

2019-10-02 01:01

製造業PMI 結束連4月緊縮

2019-10-02 00:49

未汰舊換新 未減煤四成 中市：不排除撤發許可證

2019-10-02 00:45

中火新燃氣機組 環評初審過關

2019-10-02 00:42

台灣PMI 重回榮枯線

2019-10-02 00:15

中火擴建通過環評初審 中市府：絕不共體時艱

2019-10-02 00:10

火力電廠 降載擴大

2019-10-02 00:10

央行明年繳庫盈餘 編列1,800億

2019-10-01 23:30

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

華映通報大量解雇 勞動部：應依期給付勞動債權

2019-10-01 19:41

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

勞動基金8月賺77.5億 勞保基金收益創新高

2019-10-01 14:37

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19

Uber決定配合政府政策 與計程車產業合作

2019-10-01 12:06

不畏貿易戰紛擾 勞動基金今年前8月大賺3322億元

2019-10-01 11:58

搶攻自駕車市場 貿協11月組團赴德尋商機

2019-10-01 11:46

中止連四個月緊縮 9月採購經理人PMI回到50

2019-10-01 11:35

債市及另類資產上漲 勞動基金累計8月收益衝3322億

2019-10-01 11:34

DHL全球貿易晴雨表：世界貿易正處於關鍵時刻

2019-10-01 10:57

工研院打造台商回流投資創新研發平台 提昇競爭力

2019-10-01 10:35

芝加哥PMI走跌 美債殖利率走低

2019-10-01 10:20

避稅提前拉貨 中國製造業PMI 彈升

2019-10-01 10:15

華映大量解僱1,900名員工 預計11月30日前完成

2019-10-01 17:59

「台中人很失望！」台中市府批台電一國兩制

2019-10-01 17:15

華映公告 將大量解僱1,900人

2019-10-01 16:43

8月製造業PMI 連4月緊縮結束

2019-10-01 14:37
看更多

熱門文章

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38

這張車險 保費可大省40%

2019-10-01 13:02

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

華映公告 將大量解僱1,900人

2019-10-01 16:43

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

重出江湖 辜家二少任中華開發資本董事長

2019-10-01 21:21

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

沉潛十年！辜家二少重出江湖 任開發資本暨海外董事長

2019-10-01 21:21

今起信用卡繳罰單要手續費 選錯管道價差10倍

2019-10-01 12:10

不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

飛特立航空班機迫降高雄 魏應充聲明未在機上

2019-10-01 21:00

大立光再啟動專利戰 狀告先進光、新鉅科及HP侵權

2019-10-01 18:01

台積電反擊 陸行之：格芯IPO前混水摸魚 絕對不會好過

2019-10-01 11:50

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10

林郭文艷 申讓2,000張大同股

2019-10-01 23:32

壽險業海外賠大錢不投資台灣 謝金河：金管會為何不管

2019-10-01 12:36

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

2019-10-02 09:42

日曜OUTLET「回頭書折扣祭」4日盛大登場

2019-10-01 13:10

來自日本第二大二手店「海德沃福」 台南店本月開幕

2019-10-01 11:39

台廠布局Mini LED 營收點火

2019-10-01 14:37

陸行之：敢惹老大哥 格芯來送死

2019-10-01 14:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top