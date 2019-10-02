前瞻將使21縣市破產？ 財政部：輔導開源節流

2019-10-02 10:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



國民黨立法院黨團總召曾銘宗。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國民黨立委曾銘宗今（2）日指出，前瞻基礎建設恐造成地方財政崩壞，到2025年，除台北市外其他21縣市，恐將面臨破產。對此財政部長蘇建榮表示，國庫署持續輔導健全地方財政，會隨時控管地方債務並輔導地方政府開源節流。

曾銘宗指出，截至今年8月底，地方政府未來舉債額度為7,325億元，減除台北市後，舉債額度僅剩4,754億元，而前瞻基礎建設配合款就需要4,127億元，也就是說，到了2025年，地方政府舉債剩餘額度僅627億元，除台北市以外，其餘縣市恐將面臨財政危機。

蘇建榮對此表示，國庫署對於地方財政有輔導方案，隨時都在控管地方債務，且地方政府的前瞻計畫，也須經國發會審核通過。

蘇建榮表示，過去國民黨執政縣市，也曾超過法定債限，但在國庫署輔導之後，也已經有明顯改善，國庫署所推動的債務控管計畫及開源節流計畫，都會持續執行。

不過曾銘宗表示，「開源節流」只是講講而已，是形容詞而非動詞，他批評，財政部對於前瞻對於地方財政影響情形，沒有進入狀況，強烈要求財政部必須提出具體措施，否則蔡英文政府將在歷史留名。

此外曾銘宗也指出，依審計部指出，前瞻基礎建設預算實現數僅65%，各主管機關前瞻基礎建設第一期105項計畫只完成40項。曾銘宗批評，前瞻計畫事前規劃不當，事後也執行不力。