沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



經濟部長沈榮津。 聯合報系資料照片／記者侯永全攝影 分享 facebook 高雄市長韓國瑜的「太平島開採石油」支票，日前讓挖石油議題再度炒得沸沸揚揚。經濟部長沈榮津今（2）日出席立法院經濟委員會時表示，中油確實曾於民國70年進行太平島的探勘，但尚無法證實有油氣蘊藏，因此已停止太平島探勘。

今日立法院經濟委員是由國民黨籍立委陳超明要求經濟部、中油，赴立法院進行「石油探勘績效及我國周邊海域石油探勘情形」專題報告，被媒體解讀此舉是在為韓國瑜解套。針對媒體的解套說，沈榮津直問「什麼啊？」，之後不予回應，要求媒體直接問一下題。

沈榮津並表示，挖石油屬於中央的權責，由國營事業單位去做考量，並進行預算的編列。

除了民國70年在太平島陸上鑽太平島1號井，井深523公尺，發現地層均為珊瑚礁，鑽進中未發現油氣跡象外，沈榮津指出，民國102年則是為了宣示主權，再由經濟部礦務局組探勘團隊再度登上太平島進行海洋資料的調查。

沈榮津指出，中油過去的國內、外探勘情形，國內探勘累計盈餘達新台幣1,606億元，國內海域則是投入了327億元，實際淨賺約1,200億元。

國外探採部分，沈榮津指出，印尼、厄瓜多都有收入，發生效益有300多億，未來預估還有1,200億元的效益。