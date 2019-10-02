助回流台商升級 工研院打造台商回台投資創新研發平台

2019-10-02 09:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



美中貿易衝突加劇並日趨升級為科技戰，對台商企業營運與出口皆造成影響，並加速全球供應鏈重新洗牌，不少台商決定回台投資。工研院為協助回流台商轉型升級，打造「台商回台投資創新研發平台」，籌組專案團隊，以技術加值能量及串聯產業生態系，提供整合服務方案，協助優質台商推動生產智慧化與轉型升級，提升國際競爭力。

「台商回台投資創新研發平台」的三大重點方向包括投資新創事業、協助數位轉型產業升級，以及人才培育，目前已有翔名（8091）、和欣光通、台灣新散熱、台灣安愛工業等公司透過平台向工研院提出服務需求，透過工研院技術、專利、人才、新創等多元能量，協助回流台商強化產業競爭力，為台灣未來十年產業發展風貌奠基。

經濟部次長林全能表示，工研院「台商回台投資創新研發平台」就是幫台商把技術、專利、人才、新創與平台等台灣產業升級的五大優勢，全數準備妥當，滿足台商需求。工研院長劉文雄說，這個平台就是要讓回家的台商有個可靠的「娘家」，結合資本市場與科技市場，透過創新科技的研發，協助台商轉型升級。

林全能表示，從美國商業環境風險評估公司BERI發布「投資環境風險評估報告」顯示，在50個主要國家中，台灣排名第4名，僅次於瑞士、挪威、新加坡。

在經濟成長這項副指標，台灣更拿下了第1名，顯見台灣經濟表現相當優異。面對近來台商回流潮，經濟部推出台商回台投資方案，截至9月26日為止，已有142家廠商響應台商回台投資方案，總投資額超過6111億元，預期可創造52,778個本國就業機會。

工研院院長劉文雄說，回台台商的需求可分為三類，第一、台商希望能分散風險擴大全球生產布局，以利搭建橫跨歐美日技術平台；第二、台商希望透過自動化提升生產力，進行高附加價值製造，加速製造轉型升級；第三、在前瞻技術研發布局，台商希望能強化布局AI與5G發展，以及下世代產業技術。

在此需求下，工研院打造「台商回台投資創新研發平台」以結合資本市場與科技市場，協助台商轉型升級。劉文雄指出，在國外，資本市場結合科技市場是非常普遍的，矽谷能蓬勃發展主要來自於資本市場的挹注。

台灣資金市場與科技市場連結還有一段距離，很多中小企業需要轉型升級，且有資金的問題。