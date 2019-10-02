財經觀點／中小企業 台灣的隱形冠軍

2019-10-02 01:06 聯合報 林淑真（台新銀行法金事業總處執行長）



台新銀行法金事業總處執行長林淑真。圖／台新銀行提供 分享 facebook

台新銀行法人金融之前推出一系列電視廣告，呈現全球許多關鍵零件與技術，都是台灣的中小企業製造，包含精密醫材、智慧紡織等。好幾個朋友告訴我，原來台灣的中小企業有這麼多隱形冠軍，也有更多中小企業客戶與我分享自己的隱形冠軍事蹟。

隨著中美貿易戰的一周數變、聯準會降息、日韓貿易戰開打等全球關注事件，正影響全球經濟成長，經濟合作暨發展組織（OECD）先前發表聲明說，「全球貿易衝突的局勢持續加劇與關鍵國的政策不確定性，進一步削弱全球經濟成長率，也加劇金融市場風險，並危及全球已經疲弱不堪的成長前景。」

OECD首席經濟學家布恩更表示，「各國政府必須把握目前低利率提供的機會，更新基礎設施的投資並促進未來經濟。」布恩傳遞的重要觀念可以延伸：在這個經濟動盪不安的時刻，各種經濟體都應該把握關鍵時刻去改變、重新或更新策略方向，以企業來說，像是更動生產線工廠所在地或促進產業升級轉型等。

台灣面對全球政治經濟情勢的瞬息萬變，政府提供許多有利經濟發展的政策性專案，而為了協助企業能把握關鍵時刻，銀行扮演的角色也由過往的「金融商品提供者」變成「企業經營建議者」。

就在中小企業客戶向我分享屬於自己的隱形冠軍事蹟後，我心中有著無限感動，台灣的中小企業胼手胝足的拚經濟，創造不凡的成就，也讓我更堅信「很小，也能偉大！」（本文由林淑真口述，記者林子桓整理）