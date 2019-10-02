製造業PMI 結束連4月緊縮

2019-10-02 00:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳素玲 ／台北報導



製造業PMI站上五○，中斷連續四個月緊縮。圖為中鋼高雄廠區。（路透） 分享 facebook

中經院昨天公布九月採購經理人指數（PMI）站上五○，中斷連續四個月緊縮。非製造業採購經理人指數（NMI）五十一點○仍處擴張，但指數下跌二點一，是今年三月以來最慢的擴張速度，其中營建不動產業不但持續擴張，且對未來六個月展望指數為六十二點五，是二○一四年七月創編以來最高峰，主因除台商回流，還有自住剛性需求出現。

中經院九月PMI結束連四個月緊縮，主要是受惠不確定因素下降、電子備貨旺季；不過，中經院副院長王健全認為，電子暨光學產業一支獨秀，但各產業表現不一致，傳產的接單轉單表現並不明顯。

中經院院長陳思寬表示，九月季調後的製造業PMI上揚一點八，來到五十，中斷連續四個月緊縮，是個好消息但不能太放鬆。

王健全則示警，美國國家研究局指出，台灣、大陸、越產品的生產結構有高度相關，台灣確實在轉單搶單有利，但應該更審慎思考轉單會持續多久？不能過度倚賴轉單。

中研院經濟研究所所長簡錦漢表示，大環境還是非常不好，中美貿易戰仍是持續戰，可能會持續很久很久，全球經濟仍下滑，各經濟預測都是往下調，大陸明年經濟成長率可能比百分之六還低，因此很多設備製造商對未來投資仍顯保守，明年不確定性會很高。

至於營建不動產業持續擴張，台商回流是否可能過度投入房地產？中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，目前規劃回流目標金額約有六千億，如果是建廠買設備等投資計畫，可樂觀期待未來三到五年對台灣經濟發揮貢獻，但確實效果要看是否真的流到廠房設備。王健全則認為，政府這次對海外資金回流有嚴格管制，政府是有配套。