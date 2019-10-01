親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他用2年安卓旗艦機想換iPhone 11被勸退 這支神在哪？

屬於誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

響應世界素食日 沈智慧送員工環保餐具

2019-10-01 20:56經濟日報 記者宋健生╱即時報導

10月1日是世界素食日，茹素超過33年的立法委員沈智慧，為鼓勵服務處同仁一起吃素，不但加發誤餐費，更自掏腰包送每人一份環保餐具，用實際行動邀大家共同環保蔬食救地球，帶起台灣「桑柏格效應」。

沈智慧表示，她觀察到服務處同仁外叫便當時，業者幾乎都會附上免洗筷，根據統計，台灣每年約消耗掉50億雙免洗筷，等於砍了50萬棵竹子，除了不環保之外，還有研究顯示，製作品質不良的免洗筷，隱藏損害呼吸功能、消化功能以及病菌感染等三大危害。

心疼辛苦工作同仁的健康，也為環保盡一份心力，沈智慧決定自掏腰包送給大家每人一份環保餐具。

沈智慧說，當初開始茹素，是想要做一件有益於國家的事情，許下心願要茹素3年，隨後因為宗教信仰的關係，就長年吃素至今，已經33年。

沈智慧指出，蔬食的好處大家都知道，尤其最近看到16歲瑞典小女孩桑柏格以一人之力影響全球，讓大家開始重視氣侯變遷全球暖化議題的重要性，她相當感動，環保蔬食救地球不是一句口號而是真正的行動，她也會督促中央訂定更多友善環境的環保政策。

現在就對氣侯變遷採取行動，即使只是一個微小的行動，都可能如「蝴蝶效應」般帶來巨大的影響，沈智慧也期待不分藍綠的參選人都一起加入，帶起環保蔬食救地球的台灣「桑柏格效應」。

茹素超過33年的立法委員沈智慧，為鼓勵服務處同仁一起吃素，不但加發誤餐費，更自掏...
茹素超過33年的立法委員沈智慧，為鼓勵服務處同仁一起吃素，不但加發誤餐費，更自掏腰包送每人一份環保餐具，用實際行動邀大家共同環保蔬食救地球。記者宋健生/攝影
分享

環保餐具暖化
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

華映通報大量解雇 勞動部：應依期給付勞動債權

2019-10-01 19:41

華映公告 將大量解僱1,900人

2019-10-01 16:43

勞動基金8月賺77.5億 勞保基金收益創新高

2019-10-01 14:37

8月製造業PMI 連4月緊縮結束

2019-10-01 14:37

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19

證交所赴矽谷 推動美企掛牌

2019-10-01 13:10

美中貿易戰也是科技戰 工研院打造回台投資研發平台

2019-10-01 12:42

Uber決定配合政府政策 與計程車產業合作

2019-10-01 12:06

不畏貿易戰紛擾 勞動基金今年前8月大賺3322億元

2019-10-01 11:58

中止連四個月緊縮 9月採購經理人PMI回到50

2019-10-01 11:35

債市及另類資產上漲 勞動基金累計8月收益衝3322億

2019-10-01 11:34

DHL全球貿易晴雨表：世界貿易正處於關鍵時刻

2019-10-01 10:57

工研院打造台商回流投資創新研發平台 提昇競爭力

2019-10-01 10:35

芝加哥PMI走跌 美債殖利率走低

2019-10-01 10:20

避稅提前拉貨 中國製造業PMI 彈升

2019-10-01 10:15

名家觀點／改革開放40年後的中國大陸

2019-10-01 01:23

我前八月對歐出口衰退3.9%

2019-10-01 00:18

製造業 連亮10顆衰退藍燈

2019-10-01 00:16

企業積極發年終、績效獎金 去年非經常性薪資創高

2019-09-30 23:56

受僱員工平均年齡突破40歲！超過45歲員工占逾3成

2019-09-30 23:51

貿易戰轉單潮湧現 台商：中國世界工廠地位回不去了

2019-09-30 20:58

因應貿易戰 國際知名品牌鞋生產基地將轉到這個國家

2019-09-30 20:34

轉單潮！南良集團印尼建廠急如星火 產量將是陸廠三倍

2019-09-30 20:32

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34
看更多

熱門文章

180張保單降宣告利率 美元計價商品影響最大

2019-10-01 00:24

拆解iPhone 11…蘋果鏈業績 鏡頭廠笑傲供應鏈

2019-10-01 00:59

台積電反擊格芯 在美德新加坡控侵犯25項專利

2019-10-01 08:49

傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38

這張車險 保費可大省40%

2019-10-01 13:02

受僱員工平均年齡突破40歲！超過45歲員工占逾3成

2019-09-30 23:51

遠百信義A13 打造深夜食堂 月底開幕

2019-09-30 23:35

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

聯發科衝5G 再添新動能

2019-10-01 01:06

國銀濫頭寸多 房貸利率殺低

2019-09-30 23:54

台幣9月狂升 出口商憂匯損

2019-09-30 23:51

聯發科對決高通 實力拉近

2019-10-01 01:05

華映公告 將大量解僱1,900人

2019-10-01 16:43

金管會新規 銀行面臨增資壓力

2019-10-01 00:22

台積電反擊 陸行之：格芯IPO前混水摸魚 絕對不會好過

2019-10-01 11:50

今起信用卡繳罰單要手續費 選錯管道價差10倍

2019-10-01 12:10

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

名家觀點／改革開放40年後的中國大陸

2019-10-01 01:23

壽險業海外賠大錢不投資台灣 謝金河：金管會為何不管

2019-10-01 12:36

大立光再啟動專利戰 狀告先進光、新鉅科及HP侵權

2019-10-01 18:01

智伸科併購 特斯拉變客戶

2019-10-01 01:12

東森幼幼台、緯來育樂台斷訊 北都用戶退訂要罰錢？

2019-10-01 09:49

雙十連假搶便宜 阿聯酋航空推限時歐洲優惠機票

2019-10-01 10:44

避稅提前拉貨 中國製造業PMI 彈升

2019-10-01 10:15

鴻海重申 美國威州投資的決心不曾動搖

2019-09-30 21:28

iPhone鏈降成本 兩招因應

2019-10-01 00:57

四師執行業務所得 須申報

2019-10-01 00:31

來自日本第二大二手店「海德沃福」 台南店本月開幕

2019-10-01 11:39

製造業 連亮10顆衰退藍燈

2019-10-01 00:16

鞋材大王南良搶轉單 火速南向

2019-10-01 01:14

陸行之：敢惹老大哥 格芯來送死

2019-10-01 14:36

微軟新品上秀 帶旺台系鏈

2019-09-30 23:31

疑頂新私人專機系統異常迫降小港 機場：迫降原因待查

2019-10-01 19:05

一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19

泰國五優勢 躍投資熱點

2019-10-01 01:14

芝加哥PMI走跌 美債殖利率走低

2019-10-01 10:20

科技論壇／5G時代來臨 翻轉產業生態

2019-10-01 00:29

頂規iPhone 11成本破解「蘋果賺很大」

2019-10-01 00:33

格芯控侵權 台積加倍奉還

2019-10-01 14:36

一個人生活有多快樂？「讀者」：孤獨經濟崛起了

2019-10-01 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top