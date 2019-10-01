響應世界素食日 沈智慧送員工環保餐具

2019-10-01 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



10月1日是世界素食日，茹素超過33年的立法委員沈智慧，為鼓勵服務處同仁一起吃素，不但加發誤餐費，更自掏腰包送每人一份環保餐具，用實際行動邀大家共同環保蔬食救地球，帶起台灣「桑柏格效應」。

沈智慧表示，她觀察到服務處同仁外叫便當時，業者幾乎都會附上免洗筷，根據統計，台灣每年約消耗掉50億雙免洗筷，等於砍了50萬棵竹子，除了不環保之外，還有研究顯示，製作品質不良的免洗筷，隱藏損害呼吸功能、消化功能以及病菌感染等三大危害。

心疼辛苦工作同仁的健康，也為環保盡一份心力，沈智慧決定自掏腰包送給大家每人一份環保餐具。

沈智慧說，當初開始茹素，是想要做一件有益於國家的事情，許下心願要茹素3年，隨後因為宗教信仰的關係，就長年吃素至今，已經33年。

沈智慧指出，蔬食的好處大家都知道，尤其最近看到16歲瑞典小女孩桑柏格以一人之力影響全球，讓大家開始重視氣侯變遷全球暖化議題的重要性，她相當感動，環保蔬食救地球不是一句口號而是真正的行動，她也會督促中央訂定更多友善環境的環保政策。