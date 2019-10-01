華映通報大量解雇 勞動部：應依期給付勞動債權

2019-10-01 19:41 聯合報 記者 聯合報 記者 葉冠妤 ╱即時報導



華映公司今向桃園市政府勞動局函報解雇1900名員工的大量解雇計畫書，勞動部與勞動局同時要求華映盡速確認積欠勞動債權，並依期給付，必要時不排除啟動依法禁止實際負責人出境，及透過墊償員工薪資等作為，確保勞工相關權益。

勞動部說明，目前華映公司資產鑑價金額，相對於《勞動基準法》明定第一順位的勞動債權，尚可確保，因此，勞動部與桃園市政府積極督促華映公司，及要求母公司大同公司協助儘速處分華映所屬動產及不動產，讓勞工的第一順位勞動債權可儘快獲得清償。

此外，勞動部說，依華映提報的大量解雇計畫書，華映預計在11月30日資遣全數勞工，勞資雙方應於今日啟動大量解僱勞工協商程序，就每一位勞工工資、資遣費及退休金等債權進行協商並確認。對此，勞動部已要求大同公司協助華映用盡一切努力籌措大量解雇勞工所需勞動債權財源，不應逕要求勞工以申請積欠工資墊償為優先選項，屆時若華映無法如期給付，必要時，勞動部將與勞動局依法啟動限制公司實際負責人出境審查程序，並協助勞工申請墊償以維護勞工生計。

關於輔導華映勞工就業、職業訓練或領取失業給付等事宜，勞動部也已與勞動局合作，除辦理相關說明會向華映勞工說明未來如何請領失業給付、申請勞資爭議調解，後續轉職可接受職業訓練等事宜，未來將進一步輔導華映勞工轉換至其他職場。