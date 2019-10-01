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香港十一大抗爭：港警實彈開火 高中生左胸中槍命危

全球前三大銑刀廠 質高量多難以取代

2019-10-01 18:47經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

電子產品時代，絕對少不了裁切印刷電路板的銑刀。全球前三大刀具供應廠漢台科技，在2008年金融海嘯危機中逆勢操作，購入高端原料與機台設備，出貨大量又客製化，奠定國際市場難以取代的地位。

金融海嘯年金印刷電路板
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