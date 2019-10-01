華映大量解僱1,900名員工 預計11月30日前完成

2019-10-01 17:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



華映（2475）今（1）日發布重大訊息，表示已向桃園市政府勞動局提出大量解僱勞工計畫書，依法將在今年11月30日完成員工解雇，預計解雇約1,900名員工，再回聘必要人員，將依據勞動相關法令規定及程序辦理。華映也說，在大量解僱預告期間，將配合勞動部及桃園市勞動局求才活動，全力協助員工媒合新工作，母公司大同（2371）亦持續協助在集團各公司內媒合、聘任。

因產業環境變化劇烈，經營績效未如預期，而致要大量解僱員工，華映對長期投入工作之員工與支持公司之所有相關利害關係人，深感遺憾與抱歉，經營團隊謹此致上最深的歉意。

另，華映表示，依公司與財務顧問共同評估，目前資產鑑價高於員工債權及有擔保債權，故已成立資產處分小組，變現資產取得資金，優先支付員工薪資與資遣費；惟因有部分動產與不動產被抵押或遭債權人查封，將央請勞動部與桃園市勞動局協助，以及由財務顧問協助本公司儘速與債權人協商，加速分批處分資產。

華映期許，能在今年底前支付員工相關費用，大同也會在適法範圍內會全力協助，將竭盡全力，在所有可能範圍內，加速員工工作媒合及各項資產處分進度，儘快優先確保員工權益。