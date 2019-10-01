華映通報大量解僱 勞部：必要時不排除禁止負責人出境

2019-10-01 17:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部今日表示，今日華映公司向桃園市政府勞動局函報解僱1,900名員工的大量解僱計畫書，勞動部與勞動局同時要求華映應儘速確認積欠勞動債權，並依期給付。必要時不排除啟動依法禁止實際負責人出境，及透過墊償員工薪資等作為，以確保勞工相關權益。

勞動部說明，華映公司財務危機以來，勞動部與桃園市政府勞動局積極瞭解華映債務情況，並邀集相關政府機關、銀行團、勞資雙方及最大股東大同公司研商，以確保勞工債權；目前華映公司資產鑑價金額，相對於《勞動基準法》明定第一順位的勞動債權，尚可確保。

因此，勞動部與桃園市政府積極督促華映公司，及要求母公司-大同公司協助儘速處分華映公司所屬動產及不動產，讓勞工之第一順位勞動債權可儘快獲得清償。

勞動部表示，依今（1）日勞動局收到華映提報之大量解僱計畫書，該公司預計於11月30日資遣全數勞工。勞資雙方應於今日啟動大量解僱勞工協商程序，就每一位勞工工資、資遣費及退休金等債權進行協商並確認。

勞動部已要求大同公司協助華映用盡一切努力籌措大量解僱勞工所需勞動債權之財源，不應逕要求勞工以申請積欠工資墊償為優先選項，若屆時華映無法如期給付，必要時將與勞動局依法啟動限制公司實際負責人出境審查程序，並協助勞工申請墊償以維護勞工生計。