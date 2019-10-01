「台中人很失望！」台中市府批台電一國兩制

2019-10-01 17:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中火力發電廠規劃新增兩部燃氣機組，恐將成為世界最大火力電廠。 圖／台中市政府提供 分享 facebook

台電規劃在台中火力發電廠新增2部燃氣機組，今（1）日獲行政院環保署初審通過，台中市政府表達強烈抗議，批評台電「一國兩制」，新建燃氣機組，卻未比照高雄興達電廠將燃煤機組除役，「台中人很失望！」

台中市環保局長吳志超重申：「汰舊換新」、「減煤四成」兩大原則，年底將藉中火許可證審查，要求109年減煤至1,104萬噸，否則將依法撤證，未來更將在環評大會強力主張減煤，為市民健康把關。

台電規劃在中火新增2部燃氣機組，環保署今天召開環境說明書專案小組第四次初審會議，決定114年燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用後予以通過，未將台中市政府提出的「汰舊換新」與「減煤四成」納入環評承諾事項。

對此，吳志超表達強烈抗議。他指出，中央應負起妥善調度配電的責任，新裝設2部燃氣機組，但舊的燃煤機組列為備用卻不除役，如有用電調度狀況仍需啟用，且備用機組將不受台中市公告的電力業加嚴標準規範，勢必加重中部空品汙染負荷。