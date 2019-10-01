「台中人很失望！」台中市府批台電一國兩制
台電規劃在台中火力發電廠新增2部燃氣機組，今（1）日獲行政院環保署初審通過，台中市政府表達強烈抗議，批評台電「一國兩制」，新建燃氣機組，卻未比照高雄興達電廠將燃煤機組除役，「台中人很失望！」
台中市環保局長吳志超重申：「汰舊換新」、「減煤四成」兩大原則，年底將藉中火許可證審查，要求109年減煤至1,104萬噸，否則將依法撤證，未來更將在環評大會強力主張減煤，為市民健康把關。
台電規劃在中火新增2部燃氣機組，環保署今天召開環境說明書專案小組第四次初審會議，決定114年燃氣機組上線後，4部燃煤機組轉備用後予以通過，未將台中市政府提出的「汰舊換新」與「減煤四成」納入環評承諾事項。
對此，吳志超表達強烈抗議。他指出，中央應負起妥善調度配電的責任，新裝設2部燃氣機組，但舊的燃煤機組列為備用卻不除役，如有用電調度狀況仍需啟用，且備用機組將不受台中市公告的電力業加嚴標準規範，勢必加重中部空品汙染負荷。
另外，高雄興達電廠新建3部燃氣機組，於112年起新燃氣機組商轉後，即陸續針對既有燃煤機組及燃氣機組除役，而非轉為備用。台電此次不比照同等的空汙控制對策，不顧台中市民健康權益，形同「一國兩制」，令人痛心。
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