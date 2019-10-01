迎戰空汙季！興達電廠降載增幅最大 是去年的83.5倍

2019-10-01 16:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



9月進入空汙季，台電今年擴大降載幅度。台電指出，9月全月減發度數達9.02億度，為去年同期的5.5倍。其中，台中電廠9月減發度數為去年同期的5.4倍，興達更是去年的83.5倍。

台電表示，降載增幅最大的是興達電廠。去年9月全月，興達電廠降載4次，減發285萬度。今年9月共計17天內降載44次（含環保停機），減發2.39億度，為去年的83.5倍。其中26日起降載量達125萬瓩，佔全廠總裝置容量一半以上。28日當天更創紀錄單日降載5次，降載量130萬瓩，為興達電廠自2017年11月施行降載制度以來最高。

台電也指出，台中電廠方面，去年9月全月台中電廠於14天內降載17次，減發1.18億度。今年9月共計22天內降載48次（含環保停機），減發6.38億度，為去年的5.4倍。換算下來中火平均每日降載2次，且18日起加入環保停機新制度後，非歲檢修降載量便超越歲檢修。

台電強調，台中電廠自106年起精進環保改善作為，採取短、中、長期措施，源頭降載與端末排放管控併行。短期於空品不良期間進行降載。中期計劃是在113年前投入超過413億元，執行既有空污防制設備改善升級，並興建2座室內煤倉降低揚塵。長期則落實減煤增氣，興建兩部燃氣機組，第1部機組預計113年商轉。