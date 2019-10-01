推動外國企業來台上市 證交所前往美國矽谷招商

2019-10-01 15:59 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為增進美國公司對台灣資本市場的了解，證交所與矽谷美華科技商會(SVCACA)、資誠聯合會計師事務所及中國信託證券合作，9月27日在矽谷共同舉辦「前進台灣資本市場說明會」，以推動美國公司來台上市，擴大台灣資本市場規模。

本次招商由證交所總經理簡立忠帶隊，透過證交所與中介機構解說及意見交流，讓當地公司更了解台灣資本市場優勢。

簡立忠表示，台商逐鹿全球，在80年代外移潮後，經過二、三十年努力，近年營運已逐漸開花結果，此時政府推動海外台商回台第一上市(以下簡稱KY股)，是讓海外台商對政府最有感的政策。

他說，證交所近年積極對外招商及努力拓展案源，KY股的整體市值已達新台幣約1兆元左右的規模。

台灣證券交易所今年已前往中國大陸、馬來西亞、泰國、日本、越南及柬埔寨等地，辦理多場招商說明會，以推動外國企業回台上市。

證交所本次拜訪企業產業類別多元，橫跨生技醫療、IC設計、電子製造、民生消費品、飯店業、餐飲業及資訊軟體等產業，均為相當優質且具競爭力的美國公司。

雖然美國當地的紐約證交所及那斯達克交易所在世界交易所聯合會的市值排名分別為第1及第2，惟該二市場較適合大型企業上市，市值太小的中小型企業掛牌後能見度較低，而台灣證券交易所市值排名為16，相對適合美國中、小型企業上市籌資，尤其台商人親、土親，回台上市不僅可以壯大台灣資本市場，亦可協助企業永續成長。