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南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船拖出一艘

日本消費稅提高至10% 走私黃金恐暴增

2019-10-01 15:10經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

國慶連假將至，正是國人出國旅遊旺季，據交通部統計，日本為我國民眾出國目的地之冠，基隆關提醒，國人赴日一定要遵守日本相關法規，切勿違規攜帶黃金。

基隆關表示，日本自2014年將消費稅稅率由5%提高到8%後，違規攜帶黃金入境日本的不法利益大增，為防止黃金走私，日本於2018年4月起大幅提高相關罰則。

有鑑於日本今年10月再調升消費稅至10%，為免國人遭不法集團利用走私，誤攜超量黃金或未申報逾值物品入境日本而遭罰款甚或拘役，呼籲民眾赴日時應特加留意日本相關法規規範，避免觸法受罰。

依據日本法規規定，攜帶物品入境該國均須填報「攜帶品・另外寄送的物品申告書」，攜帶物品超過免稅範圍者，須至日本海關課稅檢查櫃台辦理繳稅 ，攜帶超過1公斤以上黃金須另詳實填報「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」 (「支付方式等攜帶進口申告書」）並辦理申報手續。

基隆關說，除日本嚴加打擊走私黃金入境外，我國亦已於106年6月28日施行洗錢防制法新制，依法，出入境旅客攜帶黃金總值逾美元2萬元以上者，應向經濟部國際貿易局申請輸出入許可證，並向海關辦理報關驗放手續，違者將處以相當於未申報或申報不實部分黃金價額之罰鍰，因此籲請出國民眾勿受人利誘走私黃金，以免得不償失。

走私洗錢防制法國民
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