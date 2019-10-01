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中火新增燃氣機組環評初審過關 中市府：市民都很失望

2019-10-01 15:08經濟日報 記者翁至威╱即時報導

歷經四次環評初審的台中發電廠新建燃氣機組計畫，今（1）日終於過頭關。經濟部次長曾文生及台電公司今在專案小組初審會議中承諾，將檢討備用燃煤機組使用時機，並評估新增限制條件，讓此案順利通過初審，後續將送環評大會確認。

台電在歷次審查中已承諾，新設兩部燃氣機組上線後，將有四部燃煤機組改為備用，保證秋冬季不運轉，春夏季只有當備轉容量低於8%時才會啟動。今日台電加碼承諾，將新增限制條件，若空氣品質指數（AQI）超過100、亮橘燈時，備用機組就不得使用。

台電預計在台中火力發電廠新建兩部燃氣複循環機組，希望2024年3月、2025年7月分別提供裝置容量各約130萬瓩，機組面積約13.4公頃。

台電強調，考量長期電力負載成長、維持供電穩定與法定備用容量率15%目標，經檢討後，四部燃煤機組將轉為備用，現階段無法立即除役，不過台中市政府對於燃煤機組不除役表達強烈反對。中市府環保局長吳志超要求台電減煤四成，若要新增燃氣機組，至少四部舊燃煤機組必須立即除役，「這是唯一選項」。

吳志超表示，台中市民已經忍受空汙20年，中央應負起妥善調度責任，不要再要求中部民眾「共體時艱」，絕不接受四部燃煤機組僅轉備用不除役。

彰化縣環保局則表示，可理解台電是為考量能源穩定性，既然台電已承諾備用燃煤機組秋冬季不運轉，且新增亮橘燈就不運轉的限制條件，彰縣府「勉強可接受」。

環評委員經閉門討論後，同意讓此案通過初審，送進環評大會再討論。台電必須檢討備用燃煤機組啟動時機，並檢核新建燃氣機組硫氧化物排放量估算的正確性等補充資料後，送環評大會再審。

吳志超會後受訪時表示，對此結果感到失望，「全台中市民都會感到失望」，他重申，中市府立場明確，就是汰舊換新，舊的燃煤機組不能轉為備用。至於中市府明年的生煤許可，也只准許1,104萬公噸，不會再妥協。

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