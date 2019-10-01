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美中貿易戰衝擊車市 車廠轉積極衝刺ADAS與自駕車發展

2019-10-01 15:08經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

根據全球市場研究機構TrendForce旗下拓墣產業研究院的數據顯示，2019年中國汽車市場銷售預計下滑7%、美國市場則下滑3%，在全球經濟皆受中美貿易戰影響波動之際，全球汽車市場正面臨銷售量未見底的危機。

受到銷量下滑的影響，許多車廠和一級供應商皆採取裁員等節省開支的方式來因應車市的負循環，並集中資源將發展重點放在ADAS系統和自動駕駛等新功能上。

拓墣產業研究院分析師陳虹燕指出，由於汽車產業正處於產品革命與產業轉型的時期，過往封閉的汽車供應鏈因此出現缺口，提供了非傳統供應商切入汽車市場的絕佳機會，例如台灣擅長的ICT產業鏈中的企業能跨足其中。

此外，也為原先以供應後裝市場的台灣汽車零組件商創造出進入前裝市場的契機。這些機會可以從新功能和低滲透這兩個面向來切入，其中就包括電動化、智慧駕駛艙、先進輔助駕駛系統（ADAS）和自動駕駛。

陳虹燕進一步分析，與安全相關的先進輔助駕駛（ADAS）對車廠而言是新車的絕佳賣點，加上歐、美、中等新車評價系統納入多項ADAS次系統後，搭載的車型從高階逐漸延伸至中階車款，消費者端也慢慢熟悉各種ADAS次系統的用途與時機。

但拉升ADAS系統滲透率的最主要動力還是來自各國的強制性法規，包括歐盟、日本與美國都計畫在2020至2022年間將AEB列為新車標配，將大幅提升自動緊急煞停（AEB）的搭載率。

而萬眾矚目的自動駕駛技術，在2019年已開始從路測走向實際商用，預計2020年將看到更多商用的案例。而這些案例將主要來自商業用車輛與營利模式，包括自駕車叫車服務、自駕接駁車、自駕卡車或是封閉區域內的自動駕駛應用。陳虹燕指出，無論是ADAS或是自動駕駛皆需要感測器做障礙物偵測，因而拉升各類感測器的用量，其中，車用毫米波雷達的使用量，預計2020年的年成長15.8%。

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