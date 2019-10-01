一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



Uber將調整營運模式。Uber今天表示，決定配合政府政策轉變營運模式，將與計程車產業合作，並持續以科技資訊平台身分服務多元化計程車隊業者。交通部表示，有利於整個計程車產業一起進步。

Uber今天發布聲明稿表示，認同蔡政府鼓勵以科技解決問題並促進新創發展，以及政府決心將其納入交通運輸政策核心的努力，也肯定交通部林佳龍部長推動多項轉型政策，包含允許多元化計程車免用計費錶、採用「預告車資」，以及牌照活化。

Uber 表示，將持續與交通部積極合作，確保平台代僱駕駛和租賃業車行夥伴能順利轉換至新的多元化計程車營運模式，特別是在取得計程車駕駛執業登記證和計程車牌照方面能有充裕時間完成轉型作業。

Uber表示，在未來新的營運模式之下，還是會持續善用科技優勢，提供乘客同樣的 Uber app體驗、安全性和乘車品質。

Uber表示，Uber仍是科技技術平台，會把平台技術提供給多元化計程車業者，跟他們合作，這樣可以創造出開放合作環境，希望可以擴大產業，讓多元化計程車業者，因科技可以增加更多趟次。