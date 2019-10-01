親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不斷更新／南方澳大橋坍塌畫面曝光！10人送醫5失蹤

一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19聯合報 記者董俞佳╱即時報導

Uber將調整營運模式。Uber今天表示，決定配合政府政策轉變營運模式，將與計程車產業合作，並持續以科技資訊平台身分服務多元化計程車隊業者。交通部表示，有利於整個計程車產業一起進步。

Uber今天發布聲明稿表示，認同蔡政府鼓勵以科技解決問題並促進新創發展，以及政府決心將其納入交通運輸政策核心的努力，也肯定交通部林佳龍部長推動多項轉型政策，包含允許多元化計程車免用計費錶、採用「預告車資」，以及牌照活化。

Uber 表示，將持續與交通部積極合作，確保平台代僱駕駛和租賃業車行夥伴能順利轉換至新的多元化計程車營運模式，特別是在取得計程車駕駛執業登記證和計程車牌照方面能有充裕時間完成轉型作業。

Uber表示，在未來新的營運模式之下，還是會持續善用科技優勢，提供乘客同樣的 Uber app體驗、安全性和乘車品質。

Uber表示，Uber仍是科技技術平台，會把平台技術提供給多元化計程車業者，跟他們合作，這樣可以創造出開放合作環境，希望可以擴大產業，讓多元化計程車業者，因科技可以增加更多趟次。

交通部表示，交通部立場一直都很明確，就是Uber必須要人合法、車合法以及平台合法，未來可以成為計程車展業的合作夥伴，這有利於整個計程車產業一起進步。另外有關於牌照部分，交通部表示，也提供車牌活化，可以跨行政區過戶，避免哄抬牌照價的問題出現。

Uber將與計程車產業合作。圖／計程車產業聯盟提供
Uber將與計程車產業合作。圖／計程車產業聯盟提供
分享

計程車Uber
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

美中貿易戰也是科技戰 工研院打造回台投資研發平台

2019-10-01 12:42

Uber決定配合政府政策 與計程車產業合作

2019-10-01 12:06

不畏貿易戰紛擾 勞動基金今年前8月大賺3322億元

2019-10-01 11:58

中止連四個月緊縮 9月採購經理人PMI回到50

2019-10-01 11:35

債市及另類資產上漲 勞動基金累計8月收益衝3322億

2019-10-01 11:34

DHL全球貿易晴雨表：世界貿易正處於關鍵時刻

2019-10-01 10:57

工研院打造台商回流投資創新研發平台 提昇競爭力

2019-10-01 10:35

芝加哥PMI走跌 美債殖利率走低

2019-10-01 10:20

避稅提前拉貨 中國製造業PMI 彈升

2019-10-01 10:15

名家觀點／改革開放40年後的中國大陸

2019-10-01 01:23

我前八月對歐出口衰退3.9%

2019-10-01 00:18

製造業 連亮10顆衰退藍燈

2019-10-01 00:16

企業積極發年終、績效獎金 去年非經常性薪資創高

2019-09-30 23:56

受僱員工平均年齡突破40歲！超過45歲員工占逾3成

2019-09-30 23:51

貿易戰轉單潮湧現 台商：中國世界工廠地位回不去了

2019-09-30 20:58

因應貿易戰 國際知名品牌鞋生產基地將轉到這個國家

2019-09-30 20:34

轉單潮！南良集團印尼建廠急如星火 產量將是陸廠三倍

2019-09-30 20:32

台商回流讓楊金龍吃驚！他說經濟部這個動作很聰明

2019-09-30 15:02

外銷訂單年減幅度擴大 8月製造業景氣連10藍

2019-09-30 13:57

國保、勞保死亡給付 無法在戶政事務所申請

2019-09-30 13:48

出生、除戶登記 3類給付一起辦

2019-09-30 13:47

貿易戰效應 紡織生產基地版塊挪移

2019-09-30 13:38

颱風假多數百貨仍營業 勞團再提「防災假」立法訴求

2019-09-30 13:06

有感嗎？主計總處：107年勞工年總報酬達73萬1,000元

2019-09-30 12:36

勞工愈來愈老 去年底受僱員工平均年齡40.1歲

2019-09-30 11:15

台經院8月製造業景氣燈號維持藍燈 第4季能見度佳

2019-09-30 11:04

台經院：8月製造業景氣燈號連十藍

2019-09-30 10:44

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34
看更多

熱門文章

台商回流讓楊金龍吃驚！他說經濟部這個動作很聰明

2019-09-30 15:02

180張保單降宣告利率 美元計價商品影響最大

2019-10-01 00:24

新竹巨城今天營業到8點 單日業績成長五成

2019-09-30 16:24

拆解iPhone 11…蘋果鏈業績 鏡頭廠笑傲供應鏈

2019-10-01 00:59

貿易戰轉單潮湧現 台商：中國世界工廠地位回不去了

2019-09-30 20:58

台積電反擊格芯 在美德新加坡控侵犯25項專利

2019-10-01 08:49

鴻海：並無在陸借1.2兆元 欠款與還債是惡意造謠攻擊

2019-09-30 20:19

受僱員工平均年齡突破40歲！超過45歲員工占逾3成

2019-09-30 23:51

因應貿易戰 國際知名品牌鞋生產基地將轉到這個國家

2019-09-30 20:34

聯發科衝5G 再添新動能

2019-10-01 01:06

台幣9月狂升 出口商憂匯損

2019-09-30 23:51

國銀濫頭寸多 房貸利率殺低

2019-09-30 23:54

聯發科對決高通 實力拉近

2019-10-01 01:05

遠百信義A13 打造深夜食堂 月底開幕

2019-09-30 23:35

金管會新規 銀行面臨增資壓力

2019-10-01 00:22

轉單潮！南良集團印尼建廠急如星火 產量將是陸廠三倍

2019-09-30 20:32

高雄銀行配合韓國瑜推出金融三箭 優惠貸款企業年輕人

2019-09-30 16:24

颱風天央行照常上班 增撥金融機構資金878億元

2019-09-30 18:53

避稅提前拉貨 中國製造業PMI 彈升

2019-10-01 10:15

智伸科併購 特斯拉變客戶

2019-10-01 01:12

名家觀點／改革開放40年後的中國大陸

2019-10-01 01:23

東森幼幼台、緯來育樂台斷訊 北都用戶退訂要罰錢？

2019-10-01 09:49

鴻海重申 美國威州投資的決心不曾動搖

2019-09-30 21:28

製造業 連亮10顆衰退藍燈

2019-10-01 00:16

iPhone鏈降成本 兩招因應

2019-10-01 00:57

鞋材大王南良搶轉單 火速南向

2019-10-01 01:14

四師執行業務所得 須申報

2019-10-01 00:31

遭華為告侵權仍漲近70％ 傳音董座：相信法律

2019-09-30 16:01

芝加哥PMI走跌 美債殖利率走低

2019-10-01 10:20

微軟新品上秀 帶旺台系鏈

2019-09-30 23:31

今起信用卡繳罰單要手續費 選錯管道價差10倍

2019-10-01 12:10

爵士音樂節、自行車周加持 台中飯店一房難求

2019-09-30 19:14

來自日本第二大二手店「海德沃福」 台南店本月開幕

2019-10-01 11:39

泰國五優勢 躍投資熱點

2019-10-01 01:14

台積電反擊 在美德星對格羅方德提出25項專利侵權

2019-10-01 09:16

頂規iPhone 11成本破解「蘋果賺很大」

2019-10-01 00:33

雙十連假搶便宜 阿聯酋航空推限時歐洲優惠機票

2019-10-01 10:44

企業積極發年終、績效獎金 去年非經常性薪資創高

2019-09-30 23:56

科技論壇／5G時代來臨 翻轉產業生態

2019-10-01 00:29

出生、除戶登記 3類給付一起辦

2019-09-30 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top