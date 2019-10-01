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證交所赴矽谷 推動美企掛牌

2019-10-01 13:10經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

為增進美國當地企業對台股的瞭解，證交所日前攜手矽谷美華科技商會（SVCACA）、資誠聯合會計師事務所及中國信託證券，前往科技產業重鎮的矽谷舉辦「前進臺灣資本市場說明會」，推動美國公司來台上市；本次招商由證交所總經理簡立忠帶隊，透過證交所團隊和中介機構讓當地公司更了解台灣資本市場的優勢。

簡立忠表示，台灣市場規模雖然有限，但台商逐鹿全球，在80年代外移潮後，經過2-30年的努力，近年營運開花結果，此時政府推動海外台商返台第一上市（KY股），是海外台商對政府最有感的政策之一，迄今在證交所努力下，KY股整體市值已達1兆元，反映台商成果獲得市場認同。

此外，許多返台上市的KY公司，基於企業升級、結構轉型及永續發展考量，壯大自身之際，也會將經營成果連結臺灣，如邁向工業4.0、智能製造、產品加值或發展品牌等，並在台設立子公司或分公司擴大營運規模，KY股有助創造海外台商和台灣的連結。

證交所表示，今年來交易所已前往中國、馬來西亞、泰國、日本、越南和柬埔寨等地招商，積極推動台商回台上市。本次赴矽谷推動於美國深耕的台商返台，有助活絡台股。經統計，目前共有貿聯-KY等五家營運地在美國的外國企業返台掛牌，台灣資本市場發揮協助美國中小型企業籌資的平台。

簡立忠另指出，目前台股產業多元、聚落完整，至9月為止，全體外國第一上市公司計75家，平均本益比15.3倍，成交值週轉率115%，活絡度高於整體台股和鄰近市場。

而本次拜訪企業的類別也多元，橫跨生技、IC設計、製造、民生消費、飯店業、餐飲業及資訊軟體業等，均為體質優異並有競爭力的美國公司。

證交所分析，美國當地的紐約證交所及那斯達克交易所，為世界交易所聯合會的市值排名中，分居1、2，但這兩大市場適合大型企業，市值太小的中小企業反可能沒有預期的市場能見度，而臺灣證券交易所的市值排名16，較適合美國中小型企業籌資；臺商人親、土親，回台上市也有利推動台灣經濟發展。

紐約證交所台商台股
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