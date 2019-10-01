美中貿易戰也是科技戰 工研院打造回台投資研發平台

2019-10-01 12:42 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



美中貿易衝突加劇並日趨升級為科技戰，對台商企業營運與出口皆造成影響，加速全球供應鏈重新洗牌，不少台商決定回台投資。經濟部次長林全能表示，工研院打造「台商回台投資創新研發平台」，幫台商把技術、專利、人才、新創與平台等台灣產業升級的五大優勢，全數準備妥當，滿足台商需求。

「這個平台就是要讓回家的台商有個可靠的『娘家』，」工研院院長劉文雄表示，工研院打造台商回台投資創新研發平台，籌組專案團隊，以技術加值能量及串聯產業生態系，提供整合服務方案，透過結合資本市場與科技市場，創新科技的研發協助優質台商推動生產智慧化與轉型升級，提升國際競爭力。

台商回台投資創新研發平台的三大重點方向包括投資新創事業、協助數位轉型產業升級，以及人才培育，目前已有翔名科技、和欣光通、台灣新散熱、台灣安愛工業等公司透過平台向工研院提出服務需求，透過工研院技術、專利、人才、新創等多元能量，協助回流台商強化產業競爭力，為台灣未來十年產業發展風貌奠基。

林全能表示，面對近來台商回流潮，經濟部推出台商回台投資方案，截至9月26日為止，已有142家廠商響應台商回台投資方案，總投資額超過6111億元，預期可創造5萬2778個本國就業機會。

林全能指出，台灣產業升級有五大優勢，包括技術、專利、人才、新創、平台，這是產業升級必備的五個軟實力，台商回台投資創新研發平台就是幫台商把這五個重要的升級法寶「傳便便」（台語），有如直達車一般，一站滿足企業的需求。

劉文雄分析，回台台商的需求有三，第一，台商希望能分散風險擴大全球生產布局，以利搭建橫跨歐美日技術平台；第二，台商希望透過自動化提升生產力，進行高附加價值製造，加速製造轉型升級；第三，在前瞻技術研發布局，台商希望能強化布局AI與5G發展，以及下世代產業技術。

劉文雄指出，台灣資金市場與科技市場連結還有一段距離，很多中小企業需要轉型升級及資金。工研院有技術，可協助引進有意願投資這些企業的資金，把資金投資在對的產業上，讓回家的台商有個可靠的「娘家」。