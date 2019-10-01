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台商回流炒熱商辦 營造不動產未來展望刷新高

2019-10-01 12:30中央社 台北1日電

中經院今天公布9月非製造業經理人指數（NMI）續跌至51%，但營造暨不動產表現相對亮眼，剛性需求支撐及台商回流的效應下，其未來6個月展望指數升至62.5%，寫下創編以來的新高紀錄。

由於美中貿易戰不確定性稍降，9月製造業採購經理人指數（PMI）結束連4月緊縮，指數續揚1.8個百分點至代表「持平」的50.0%；NMI則續跌2.1個百分點至51%，為2019年3月以來最慢擴張速度。

中華經濟研究院助理研究員陳馨蕙解釋，非製造業當前表現反映的是內需沒有很熱絡，以及產業結構問題；中經院副院長王健全則說，中國限縮陸客自由行，後續效應值得注意，不過政府很努力推出住房抵減、節能補助、夜市券，多少可以緩和內需的負面衝擊。

儘管非製造業擴張趨緩，陳馨蕙特別指出，營造暨不動產業近期表現相對亮眼，除了農曆鬼月「淡季不淡」，8月產業NMI逆勢走揚，9月營造不動產未來6個月展望指數更攀升至62.5%，寫下2014年8月、創編以來新高點，顯現房市信心有回溫跡象。

陳馨蕙說明，支撐營造不動產信心走揚有2大原因，一是市場剛性需求漸強，二是台商回流效應。

陳馨蕙指出，房市現在已經轉型成自住為主的買方市場，建商也改變型態，從過去會推一些大坪數、適合投資客的產品，如今轉為瞄準自住客的低總價、小坪數建案，也會適時讓利，因為廠商發現「只要讓利就賣的動」。

台商回流方面，陳馨蕙表示，廠商向她反映，近期商辦非常熱絡，相較之下，廠房看的人多，但沒有這麼快出手、做決定。

雖然個別產業表現較佳，整體非製造業走勢相對平緩，王健全認為，政府已經推出一些刺激措施，多少有些幫助，若能將夜市券改為消費抵減，對於政府稅收影響不大，擴散效果卻更強，是可以思考的方向。

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