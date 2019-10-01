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不畏貿易戰紛擾 勞動基金今年前8月大賺3322億元

2019-10-01 11:58經濟日報 記者江睿智╱即時報導

勞動部勞動基金運用局今日上午發布勞動基金整體績效。截止今年前8月整體勞動基金評價後收益數為3,322億元，收益率8.38％，表現亮眼。

勞動基金運用局表示，8月國際金融市場在美中貿易爭端升溫、英國硬脫歐危機及美債長短天期殖利率倒掛情勢持續蔓延下，全球經濟衰退疑慮升高，各主要股票市場大幅波動下滑，債券市場則因各國央行採取預防性寬鬆的貨幣政策，有所表現。

儘管受到全球股災影響，勞動基金今年8月只比7月多賺78億元，但勞動基金截至8月底仍大賺3322億元，穩住獲利，表現仍佳。

勞動基金運用局表示，整體勞動基金截至2019年8月底止規模為4兆2,405億元。其中新制勞退基金規模為2兆4,007億元，舊制勞退基金規模為9,557億元，勞保基金規模為7,292億元，就保基金規模為1,308億元，職災保護專款規模為105億元，積欠工資墊償基金規模為136億元。

勞動基金審慎依市場情勢動態調整全球布局，今年截至8月底，整體勞動基金評價後收益數為3,322億元，收益率8.38％。

勞動基金運用局表示，新、舊制勞退基金、勞工保險基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金收益率分別為8.20％、9.36％、9.28％、1.59％、0.63％及1.60％。另受衛生福利部委託管理之國民年金保險基金規模為3,550億元，收益數為255.6億元，收益率為8.03％。

勞動基金保險
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