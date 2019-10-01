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中止連四個月緊縮 9月採購經理人PMI回到50

2019-10-01 11:35經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

中經院今天公布9月採購經理人指數，製造業PMI中斷連續四個月緊縮，指數上升1.8到50.0，新增訂單及生產指數都轉為擴張。但非製造業雖仍屬擴張的51.0，但指數下跌2.1，是今年3月以來最慢的擴張速度，其中營建不動產業不但持續擴張，且對未來六個月展望指數為62.5，是2014年7月創編以來最高峰，主因除台商回流，還有自住剛性需求出現。

不過台商回流是否可能過度投入房地產?中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫表示，台商回流對今年整體經濟的確有很大貢獻，大約6千億資金不管是建廠買設備及投入計畫都有很好的期待，但的確要看是否真的流到廠房設備，如果是，對未來三到五年可以有很好的期待。中經院副院長王健全表示，政府這次對海外資金回流有嚴格管制，除了直接投資，若要投資房產，必須要信託，政府是有配套。

中經院院長陳思寬表示，9月季調後的製造業採購經理人指數上揚1.8，來到50.0，中斷連續四個月緊縮，是個好消息，五項指標中，新增訂單及生產數量都呈現擴張，人力僱用及存貨則持續緊縮，供應交貨時間下降。其中主要是供占製造業權重一半的電子光學新增訂訂單及生產指數都上升到60.0。

六大產業中，三大產業PMI為擴張，依序是電子暨光學產業(55.8)、交通工具產業(51.9)與化學暨生技醫療產業(50.5)；緊縮速度依序是電力暨機械設備產業(39.3)、基礎原物料產業(42.5)與食品暨紡織產業(45.2)。

非製造業(NPMI)在連續七個月呈現擴張，但9月指數續跌2.1到51.0。八大產業中，七大產業都是呈現擴張，依序是零售業(55.2)、金融保險業(55.1)、營造暨不動產業(54.0)、教育暨專業科學業(53.8)、住宿餐飲業(51.3)、運輸倉儲業與資訊既通訊傳播業(51.1)，只有批發業(46.1)呈現緊縮。此外，四項組成指標中，商業活動及新增訂單轉為緊縮，人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間也上升。

賴樹鑫表示，今年以來製造業PMI一直處於48.2，本月來到50.0是很好訊號，不管是廠商已經習還是找到新的出路，都是好的發展，原因包括電子零組件因為日韓相互牽制，電子材料有轉單效應，這從電子資訊上升可看到；未來製造業仍有周年慶、聖誕節及過年等帶動需求，整體都會有起色。

中研院經濟研究所所長簡錦漢表示，大環境仍非常不好，中美貿易戰仍是持續戰，不確定會持續很久很 久，全球經濟仍下滑，各經濟預測都是往下調，大陸明年經濟成長率可能比六還低，因此設備製造商很多廠商對未來投資仍顯保守，明年不確定性會很高。

製造業PMI
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