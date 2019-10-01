債市及另類資產上漲 勞動基金累計8月收益衝3322億

2019-10-01 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動基金今天公布8月投資績效，盡管8月美國總統川普宣布將自9月起加徵關稅，導致全球金融市場大跌，但在勞動基金操作採股債及另類資產等多元分配政策下，各項基金維持小漲局面，單月仍小賺77.5億元，累計至8月底收益數達3322億元，收益率8.38%。

勞動部勞動基金運用局表示，由於美國於8月初宣布自9月起將對部分中國大陸輸美商品調高關稅，並威脅擴大加徵，致使美中貿易戰升溫，也掀起人民幣的重貶，致衝擊全球金融市場投資信心。歐洲受到製造業景氣放緩及全球貿易紛爭影響，經濟表現也顯得疲弱，再加上亞洲各國在面對全球貿易嚴峻情勢下，也相繼跟進調降利率，並採行擴張性財政政策來刺激內需，使得8月份股市方面，不論MSCI全球股票、亞太股票、新興市場股票皆呈現下跌態勢。

勞金局表示，8月各項股票指數都呈現下跌，台股跌1.9%、MSCI全球指數下跌2.37%、亞太股票指數跌4.4%、新興市場指數也下跌4.9%。

幸運的是，勞動基金面對全球金融市場風險升溫，已經採取股票、債券及另類資產等多元分散資產配置策略，由於債券及基礎建設、房地產等另類資產8月都上漲，因此8月分整體基金收益仍較7月分微幅增長77.5億元。

至於大眾關切的勞保基金，截至8月底收益數達627億元，收益率9.28％，持續創新高，挹注基金收益。攸關個人投資專戶收益分配的新制勞工退休基金，收益數達1,876億元，收益率為8.2％。其他勞動基金如就業保險基金20.4億、職災保護專款0.7億、積欠工資墊償基金2.1億、國保基金255.6億。

展望未來，勞動基金運用局表示，儘管近期各國貿易紛爭已有緩和趨勢，許多國家也採行預防性寬鬆的貨幣政策及擴張性財政政策，倡下半年全球經濟表現仍存有許多疑慮，仍將持續觀察美國對各主要經濟體的貿易政策走向、英國脫歐事件發展、中東地緣政治風險及全球經濟成長動向等。