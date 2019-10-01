DHL全球貿易晴雨表：世界貿易正處於關鍵時刻

2019-10-01 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



DHL全球貿易晴雨表（ Global Trade Barometer；GTB）預估未來三個月的全球貿易將呈現微幅下跌。整體指數下跌1點來到 47點1，代表全球貿易將進一步衰退。 圖／DHL提供 分享 facebook

DHL全球貿易晴雨表（ Global Trade Barometer；GTB）預估未來三個月的全球貿易將呈現微幅下跌。整體指數下跌1點來到 47點1，代表全球貿易將進一步衰退。不過，與上一期報告（註：台灣發布時間為2019年7月5日，新聞稿連結）結果相比，下跌趨勢已明顯趨緩。上一期GTB指數重挫8 點。衰退速度雖呈現趨緩，但在GTB七大指標國2中，仍有五國指數低於50，代表貿易萎縮。日益衰退的全球空運貿易指數下跌4點來到45點，拖累全球貿易動能，海運貿易方面則維持48點不變。

最新一期GTB報告中指出七大指標國經濟上的微幅差異，並與上一期報告做比較。所有指標國家指數皆接近50點，一但指數大於50點，經濟即邁入成長期。七大指標國中有五國呈現微幅負成長，指數低於50。

美國紐約康乃爾大學（Cornell University）貿易政策教授Eswar S. Prasad指出：「中美貿易緊張氣氛上升到更高水準，對全球貿易造成影響，在中美雙方進入更長的貿易戰之際，企業也針對新的現實面進行調整。世界其他地區的貿易緊張也持續升高，包括日本與韓國，以及混沌不清的脫歐展望都可能進一步惡化全球貿易。關於總體經濟成長展望的不確定性，已經拖累全球各地的企業投資，對機械與設備的跨國貿易造成負面影響。多數位於大型經濟體的家庭消費仍然強勁，但消費性耐久財相關的貿易呈現停滯，此情況可能導致未來GDP成長疲軟。整體而言，本次GTB更新報告確認全球貿易遲緩，突顯未來幾個月全球貿易停滯的擔憂。」

報告中只有英國和日本的指數大於50點，表示報告預測未來3個月將呈現正成長動能（兩國皆為53點）。每季之間的比較顯示兩國指數出現蹺蹺板局面，其中日本貿易由停滯轉為正成長，英國則叫較上期衰退3點。由於脫歐不確定性持續存在，導致英國空運與海運貿易雙雙下挫，多個產業貿易熱度出現冷卻，尤其是消費性流行商品、工業原物料及車輛與汽車零組件。日本貿易正好相反，較上期報告上升3點，似乎呈現加速成長。此正向發展受到日本海運貿易景氣恢復提振，增加6點來到55點，主要是受到工業原物料強勁成長影響，同步帶動海運出口展望走高。即便如此，日本本季表現也不太樂觀，所有其他產業預期將出現萎縮。

中國與美國之間的貿易衝突持續升溫，導致整體貿易氛圍受到壓抑，也使得美國與中國9月貿易展望落入最差區間。報告預測美國貿易會繼續萎縮，雖然比上一期上升1點，但仍維持在負成長區間的45點。相較於上次指數更新，美國空運與海運展望幾乎維持不變。在中國貿易方面，GTB預估值下跌4點來到45。造成此負成長的主要原因是中國空運表現疲弱，在過去3個月重挫8點來到43點。