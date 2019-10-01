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不斷更新／宜蘭南方澳跨海大橋驚傳斷裂 20多人受傷

2180億千元鈔今變廢紙！ 黑錢大戶狂洗錢 半買半相送

新台幣開盤貶0.8分 為31.050元

2019-10-01 09:15經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

新台幣今天早盤以31.050元兌1美元，貶值0.8分開出。

新台幣上周五以31.042元兌1美元，貶值0.2分作收；周一因為米塔颱風影響，台北市停止上班上課，股匯同步休市一天。

周二開盤，新台幣先貶後回彈，目前來到31.025元價位，上漲1.7分。

新台幣颱風

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