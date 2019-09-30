颱風夜 三星彩開出999 台彩慘賠

2019-09-30 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今天是9月的最後一天，米塔颱風來襲，台彩三星彩開出「999」三胞胎牌，有573注中獎，台彩收進近232萬元的投注金，卻賠出逾716萬元的彩金，賠了484萬多元。

三星彩只有3位數，中正彩的機率是千分之一，彩迷若簽中正彩，可獲得新台幣1.25萬元的獎金。三星彩還有「組彩」、「對彩」的玩法，獎金自750元至4000元不等。

一般而言，每期三星彩正彩中獎注數多在20至50注之間，每期投注額在200萬元左右。部分彩迷特別喜歡投注三星彩特殊號碼，甚至期期投注，若真的開出特殊號，台彩常常就會慘賠。