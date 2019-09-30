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MEET TAIWAN獲2019 TTG Travel Awards年度最佳會展局

2019-09-30 22:00經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行之「推動台灣會展產業發展計畫—會展產業整體計畫」（以下簡稱MEET TAIWAN），再獲國際肯定，於今年度榮獲國際知名會展媒體TTG Asia Media項下TTG Travel Awards頒發「年度最佳會展局（Best Convention & Exhibition Bureau）」。

為推廣台灣為最佳會展目的地，MEET TAIWAN長期致力於發展台灣會展產業，透過公關媒體宣傳及舉辦海內外推廣活動等，打造台灣成為優質會議及獎勵旅遊目的地。

本次獲選為「年度最佳會展局」，係由TTG媒體集團旗下之TTG Asia、TTG China、TTG India、TTGmice及TTG associations等會展數位及紙本刊物讀者主動提名及投票選出，展現MEET TAIWAN藉由多元會展服務及全方位行銷內容，成功於國際舞台上打響台灣會展品牌知名度。

TTG Asia Media每年舉辦之TTG Travel Awards，為獎勵旅遊領域之全球知名獎項，該獎項下共有Airline Awards、Travel Services Awards及Travel Agency Awards等類別，由讀者票選各獎項類別中表現最傑出之機構或企業。近四年「年度最佳會展局」獲獎名單分別為澳門貿易投資促進局（2018）、馬來西亞會展局（2017）、韓國會展局（2016）及泰國會展局（2015）。本次MEET TAIWAN獲選為「年度最佳會展局」是我國首度獲獎，不僅充分展現MEET TAIWAN持續努力的成果，更奠定台灣於亞洲會展產業界地位。

本次獲獎亦為本年度MEET TAIWAN繼榮獲素有商業界奧斯卡獎之「史迪威大獎（Stevie Awards）」項下「年度旅遊產業公關活動」銅獎後，獲得之第二項國際大獎，再為MEET TAIWAN及台灣提升於全球會展產業知名度。

MEET TAIWAN獲頒TTG Awards最佳會展局獎。由駐泰國代表處經濟組...
MEET TAIWAN獲頒TTG Awards最佳會展局獎。由駐泰國代表處經濟組長許志明(左三)及MEET TAIWAN共同計畫主持人李哲欽(右二)代表受獎。貿協/提供
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馬來西亞外貿協會

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