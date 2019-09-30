因應貿易戰 國際知名品牌鞋生產基地將轉到這個國家

2019-09-30 20:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



因應美中貿易戰，美國客戶要求轉單，興昂國際看中印尼豐沛勞動力，積極擴大印尼泗水廠產能，明年可量產達600萬雙鞋。圖為興昂國際在印尼廠，勞工從事車縫等工作。（江睿智攝） 分享 facebook 為NIKE、GUESS、PRADA、CLARKS、ECCO、STELLALUNA等國際知名品牌製造鞋子的興昂國際，拜美中貿易戰轉單效應之賜，泗水印尼廠訂單已爆滿，自去年起積極進行擴廠，預計明年轉單增加三成。

興昂國際自去年下半年開始就陸續擴廠，現更進行第三期擴廠。印尼廠負責人楊俊德更說，今年印尼廠要生產460萬雙鞋，明年要達到600萬雙量產目標。

興昂國際現為全球十大鞋業製造商之一。早期為台商楊俊德於29年前於印尼泗水所創立「Young Tree」公司，後來於2011年與Stella International合作，轉型為今日興昂國際，有5400名印尼員工。興昂國際母公司「九興控股」，現為在香港掛牌上市公司。

楊俊德說，興昂國際現在中國大陸、菲律賓、印尼、越南、孟加拉、寮國、緬甸等都有生產基地。「美中貿易戰轉單非常明顯」，很多美國客戶都急著轉出來，印尼成為主要轉單國家之一。

興昂國際原本有5公頃用地，去年已擴廠至4.6公頃用地；第三期計畫擴廠計畫也在進行中，預計今年底要完成。

「我很早就準備好土地，」楊俊德說，6年前就買下了9甲地（折合約8.7公頃），現在建廠中，完成後，將可達到年產600萬雙鞋之目標。

他也表示，大陸產線雖有最好的工藝，但面臨缺工的困境，再加上美國客戶轉單要求，產能將轉到印尼、越南等地；印尼廠未來將專注在量產，而樣品設計目前仍設在大陸，但未來將移轉到越南。