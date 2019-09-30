轉單潮！南良集團印尼建廠急如星火 產量將是陸廠三倍

2019-09-30 20:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



印尼泗水南方宗班（Jombang）一帶原本是紡織業的群聚，南良集團旗下德良公司今年急如星火進駐到該區，9月9日才有兩條線投產，以應付急單，未來每月更將以新增2條生產線方式擴廠，目標是在一年內印尼廠產量將達中國大陸東莞廠3倍。

「美國客戶轉單效應非常大，不加快擴廠腳步，訂單會消失，」德良銷售經理黃豐貿說，美中貿易戰開打後，母公司南良集團就決定要轉移生產基地，今年農曆年後，經台商介紹，輾轉來到泗水宗班建廠，「真的很急！」

一直以來，南良集團旅行包、運動袋等產品主要是在東莞生產。「大陸生產銷往美國，原本課17.6%關稅，美中貿易戰後要課47.6%高關稅，」黃豐貿還說，美國客戶訂單由原本八成瞬間降至35%，因此必須到印尼投資。

德良先利用承租下來既有約1.2甲（折合約1.2公頃）廠房建立2條生產線，並於今（2019）年9月9日正式投產，此外廠房後方與周圍還有20甲（折合約1.94公頃）地可供擴廠。

黃豐貿說，「客戶已先給我們單，要我們先生產」，初期先投資300萬美元；在未來一年內，印尼廠要擴充到月產45萬個包、1200名員工，年營業額要達4500萬美元。印尼廠規模將會是現在大陸東莞的3倍。

他表示，印尼泗水將成為南良集團箱包主要生產基地，而東莞廠也會維持，主要是供應歐洲市場，以及少量、需要較精細製造項目。

黃豐貿表示，印尼紡織供應鏈、原物料雖然尚未完備，但印尼是東協國家，與中國大陸有「東協+1」之協定，德良在印尼生產所需的特多龍、尼龍可自大陸進口原物料，關稅只要3.5%，比自台灣進來原物料便宜得多。