親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

不斷更新／未達放假標準！台中市、新竹縣正常上班上課

轉單潮！南良集團印尼建廠急如星火 產量將是陸廠三倍

2019-09-30 20:32經濟日報 記者江睿智╱即時報導

印尼泗水南方宗班（Jombang）一帶原本是紡織業的群聚，南良集團旗下德良公司今年急如星火進駐到該區，9月9日才有兩條線投產，以應付急單，未來每月更將以新增2條生產線方式擴廠，目標是在一年內印尼廠產量將達中國大陸東莞廠3倍。

「美國客戶轉單效應非常大，不加快擴廠腳步，訂單會消失，」德良銷售經理黃豐貿說，美中貿易戰開打後，母公司南良集團就決定要轉移生產基地，今年農曆年後，經台商介紹，輾轉來到泗水宗班建廠，「真的很急！」

一直以來，南良集團旅行包、運動袋等產品主要是在東莞生產。「大陸生產銷往美國，原本課17.6%關稅，美中貿易戰後要課47.6%高關稅，」黃豐貿還說，美國客戶訂單由原本八成瞬間降至35%，因此必須到印尼投資。

德良先利用承租下來既有約1.2甲（折合約1.2公頃）廠房建立2條生產線，並於今（2019）年9月9日正式投產，此外廠房後方與周圍還有20甲（折合約1.94公頃）地可供擴廠。

黃豐貿說，「客戶已先給我們單，要我們先生產」，初期先投資300萬美元；在未來一年內，印尼廠要擴充到月產45萬個包、1200名員工，年營業額要達4500萬美元。印尼廠規模將會是現在大陸東莞的3倍。

他表示，印尼泗水將成為南良集團箱包主要生產基地，而東莞廠也會維持，主要是供應歐洲市場，以及少量、需要較精細製造項目。

黃豐貿表示，印尼紡織供應鏈、原物料雖然尚未完備，但印尼是東協國家，與中國大陸有「東協+1」之協定，德良在印尼生產所需的特多龍、尼龍可自大陸進口原物料，關稅只要3.5%，比自台灣進來原物料便宜得多。

他並表示，印尼因擁有龐大人口紅利、勞工具備車縫技術，因而成為轉單、生產基地轉移的選擇之一。黃豐貿強調，因德良生產箱包100%外銷，因此印尼對台灣進口紡織品，啟動防衛措施調查，對德良並無影響。

受美中貿易戰衝擊，南良集團急如星火赴印尼投資，不到一年時間找好廠房，2條生產線開...
受美中貿易戰衝擊，南良集團急如星火赴印尼投資，不到一年時間找好廠房，2條生產線開工。圖為偌大廠房中，快速建立2條生產線開工情況。（江睿智攝）
分享

印尼

相關新聞

因應貿易戰 國際知名品牌鞋生產基地將轉到這個國家

2019-09-30 20:34

台商回流讓楊金龍吃驚！他說經濟部這個動作很聰明

2019-09-30 15:02

外銷訂單年減幅度擴大 8月製造業景氣連10藍

2019-09-30 13:57

國保、勞保死亡給付 無法在戶政事務所申請

2019-09-30 13:48

出生、除戶登記 3類給付一起辦

2019-09-30 13:47

貿易戰效應 紡織生產基地版塊挪移

2019-09-30 13:38

颱風假多數百貨仍營業 勞團再提「防災假」立法訴求

2019-09-30 13:06

有感嗎？主計總處：107年勞工年總報酬達73萬1,000元

2019-09-30 12:36

勞工愈來愈老 去年底受僱員工平均年齡40.1歲

2019-09-30 11:15

台經院8月製造業景氣燈號維持藍燈 第4季能見度佳

2019-09-30 11:04

台經院：8月製造業景氣燈號連十藍

2019-09-30 10:44

本周指標／美製造業景氣 可望擴張

2019-09-30 00:22

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34
看更多

熱門文章

鴻海旗下 夏普10.5代廠量產跳票

2019-09-30 00:44

台商回流讓楊金龍吃驚！他說經濟部這個動作很聰明

2019-09-30 15:02

蘋果傳導入Mini LED 晶電供貨

2019-09-30 00:41

指定商圈用本土行動支付 年底前回饋最高20%

2019-09-30 00:46

超視堺大股東身分 眾說紛紜

2019-09-30 00:43

申報遺產稅 別犯三大錯誤

2019-09-29 23:30

新竹巨城今天營業到8點 單日業績成長五成

2019-09-30 16:24

陸韓砍單 面板市況不佳

2019-09-30 00:43

壽險業導入IFRS 17 接軌國際

2019-09-30 01:12

5G商轉加速WiFi-6商機引爆 聯發科、立積提前快跑搶商機

2019-09-30 10:38

隆達、億光 搭Mini LED商機列車

2019-09-30 00:41

被動式ETF打敗股神 還等甚麼?

2019-09-30 08:53

夏普轉投資 超視堺月底量產跳票

2019-09-30 00:50

勞工愈來愈老 去年底受僱員工平均年齡40.1歲

2019-09-30 11:15

高雄銀行配合韓國瑜推出金融三箭 優惠貸款企業年輕人

2019-09-30 16:24

銀行搶發債 9月衝185億元

2019-09-29 23:12

IFRS 17上路在即／黃天牧：量出為入 改變競爭樣態

2019-09-30 01:11

接軌新科技時代 央行成立數位貨幣小組

2019-09-29 23:19

有感嗎？主計總處：107年勞工年總報酬達73萬1,000元

2019-09-30 12:36

公司買自用車 不能抵稅

2019-09-29 23:30

無線藍芽耳機大亂鬥 台供應鏈得利

2019-09-30 13:21

颱風假多數百貨仍營業 勞團再提「防災假」立法訴求

2019-09-30 13:06

好享退申購優惠 延至10月7日

2019-09-29 23:23

名家觀點／課富人稅…不如優化財產稅制

2019-09-30 00:07

血糖機廠突圍 搶攻新市場

2019-09-30 00:27

嗶一下…行動支付業者+政府 總回饋近8億

2019-09-30 00:54

遭華為告侵權仍漲近70％ 傳音董座：相信法律

2019-09-30 16:01

金價上衝 專家：資產比重15%為限

2019-09-30 00:26

颱風天央行照常上班 增撥金融機構資金878億元

2019-09-30 18:53

WiFi-6子彈飛 立積明年營收噴

2019-09-30 13:30

IFRS 17上路在即／林國彬：健全體質 回歸保險精神

2019-09-30 01:11

鴻海：並無在陸借1.2兆元 欠款與還債是惡意造謠攻擊

2019-09-30 20:19

台經院：8月製造業景氣燈號連十藍

2019-09-30 10:44

點子農場／老人之家與人才再生

2019-09-29 22:42

卡位對岸生技商機 留意新政策

2019-09-30 00:26

景氣低迷 國內中古市場交投仍熱絡

2019-09-30 10:37

泰宗肝癌孤兒藥 獲美認可

2019-09-30 00:27

國保、勞保死亡給付 無法在戶政事務所申請

2019-09-30 13:48

經濟選書／資產負債表 營運警示燈

2019-09-29 22:45

出生、除戶登記 3類給付一起辦

2019-09-30 13:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top