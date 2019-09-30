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台商回流讓楊金龍吃驚！他說經濟部這個動作很聰明

2019-09-30 15:02聯合報 記者林文義╱即時報導

謝金河。本報資料照片
謝金河。本報資料照片
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上週寶華經濟研究院及央行紛紛上調今年台灣經濟成長率預測，其中，寶華從2.1%上調至2.3%，央行則從2.06調升為2.4%，他們都有一個共同結論是台商回流效應超過預期，財信傳媒董事長謝金河表示，這三個月來變化很大，但能看出下一個30年巨大變化者卻不多。   

謝金河臉書以「台商回流效應如此高！梁國源，楊金龍都吃驚」為題指出，寶華原預估民間投資成長3.67%，如今拉高到5.05%，這成了推升經濟成長的主要力量，尤其是台商回流帶動資本設備的投資，其中最具代表性的是全球半導體恊會(Semi)預估全球景氣下滑，今年半導體設備銷售年減18.4%，但台灣今年會成長3到5%，台灣首度超越南韓，中國，成為全球半導體設備最大進口國。央行也指出台商回流帶動民間消費及投資，這是拉動GDP成長的最大動能。

謝金河說，大家如果不健忘應該記得，幾個月前的經濟學人週刊還沒警告美中冷戰，台灣會成為祭品？標準普爾也說台灣經濟成長率今年會在四小龍殿後。行政院主計處五月把今年經濟成長率上調至2%，大多數經濟學家都打槍，認為太樂觀，連梁國源院長在5月7日接受媒體訪問時也說保二有困難。

大多數人對台灣經濟都很悲觀，只有他説台商回流是台灣30年大運的轉捩點，他對台灣最樂觀，現在看來效應已逐漸顯現。

謝金河表示，經濟部週週公布台商回流家數，投資金額及創造就業人數，這是很聰明的idea，因為這樣不會空口說白話。大家記得剛開始，多數台商不敢公布公司的名字，怕被對岸點名作記號，只是用A公司，B公司代號，現在每家公司都很大方公開投資台灣，這是一個很大的轉變。

謝金河分析，30年前台灣的經濟衝到最高點，伴隨而來是台商大出走，那時中國大陸工廠低廉，土地幾乎不要錢，加上各省加緊馬力招商，台商在中國大受歡迎，那時的西進旋風誰也擋不住，這是中國輝煌的30年。

不過，現在又來到歷史重大轉折點，大陸工廠拉高10倍，土地，房地產漲到天價，台商不再搶手，大的投資氣候已全然改變，但能看出下一個30年巨大變化的人仍不多！大家閉上眼睛，想想這三個月的變化有多大？

台商謝金河半導體

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