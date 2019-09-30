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美中貿易紛爭廠商保守觀望 製造業燈號連10藍持續衰退

2019-09-30 14:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

台經院今（30）日公布8月製造業景氣燈號，由108年7月的9.01分，增加0.20分至8月的9.21分，燈號繼續維持在衰退的藍燈，而這已是連續第10顆藍燈了。

台經院表示，關於製造業景氣燈號，雖受惠於產能回流及轉單效應顯現，加以時序進入消費性電子產品備貨旺季，帶動資通與視聽產品、電子零組件的出口表現，使得8月出口由負轉正。不過，由於美中貿易緊張情勢再度升級，貿易動能趨緩，廠商保守觀望依舊，使得8月外銷訂單年減幅度擴大、製造業生產指數年增率表現較上月為差。因此，導致整體製造業景氣燈號仍繼續維持在衰退的藍燈。

從細部產業來看，台經院景氣預測中心助理研究員方俊德分析指出，在化學材料方面，受到美中貿易戰加徵關稅產品範圍和稅率進一步擴大，下游買盤觀望依舊，加上國內部分烯烴廠定檢、下游廠商配合安排檢修、去年比較基期偏高等因素，使得8月化學材料業生產指數跌幅續增，影響需求面指標表現，故 8 月化學材料業景氣燈號仍維持衰退的藍燈。

在石油及煤製品方面，8 月布蘭特原油月均價達每桶 59.085 美元，較去年同期下跌 19.97%，杜拜原油月均價則下跌 19.11%，在原油價格走低的情況下，使得 8 月成品油平均銷售價格下跌，拖累售價面指標表現，故8月石油及煤製品業景氣燈號續維持衰退的藍燈。

展望未來，台經院表示，受到美中貿易衝突、英國脫歐、地緣政治風險升溫等國際政經不確定性干擾，使得外部風險持續影響全球經貿成長表現，但近期各主要國家陸續推出財政刺激政策，加上美國、歐元區及部分亞太央行調降政策利率，皆有助於減緩全球經濟衝擊。

國內方面，台經院表示，儘管傳統產業表現依舊疲弱，然受惠於轉單及供應鏈移轉效應、電子產業旺季來臨、高效能運算及5G基礎建設加速等因素，使得台灣出口明顯回升，第4季製造業景氣能見度亦將逐漸轉好。

景氣燈號製造業台經院貿易戰

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