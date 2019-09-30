去年員工總報酬73.1萬元 獎金占比歷年最高

2019-09-30 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（30）日發布2018年事業人力僱用狀況調查統計，去年工業及服務業全年受僱員工每人總報酬為73.1萬元，年增2.5萬元或3.6%。且非經常性薪資占比為歷年最高，達18.8%，主因去年企業積極發放年終及績效獎金所致。

主計總處指出，去年非經常性薪資所占比重為歷年最高，較2017年增加0.9個百分點，主計總處官員說明，非經常性薪資與景氣連動性較高，主要係2017年景氣擴張，廠商於2018年發放較多年終獎金及績效獎金所致。

根據統計，2018年全年受僱員工每人非薪資報酬10.2萬元，加計薪資報酬62.9萬千元，總報酬為73.1萬元。

分析去年受僱員工總報酬的結構，經常性薪資、非經常性薪資及雇主負擔之非薪資報酬所占比重分別為67.2%、18.8%、14%，以非經常性薪資占比為歷年最高。

其中，非薪資報酬增加1,985元或2%。而在薪資報酬中，經常性薪資增加12,372元或2.6%，非經常性薪資增加10,752元或8.5%。

主計總處表示，企業僱用員工時，給付的總報酬涵蓋「薪資報酬」與「非薪資報酬」，薪資報酬又可細分為「經常性薪資」與「非經常性薪資」。前者指的是本薪、按月給付的固定津貼與獎金，一般慣稱為月薪；非經常性薪資則為加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金等。