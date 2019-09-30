颱風假多數百貨仍營業 勞團再提「防災假」立法訴求

2019-09-30 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



米塔颱風上午逐漸逼近台灣，101購物中心因此停止營業一天，許多旅客接近中午時仍前往，只能敗興而歸。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

受米塔颱風影響，儘管北部多縣市今（30）日停班停課，但卻僅台北101宣布今日暫停營業，新光三越也是在稍早才宣布今日營業時間調整至下午5點結束營業，讓以百貨專櫃為主的勞工團體再提「防災假」立法的訴求。

對此，勞動部表示，勞動部已開會研商，但各方意見多元。因各行業性質及民生服務需求不同，例如醫療院所、社福機構、水電瓦斯、公共交通等，無法立即或一體停工，如立法以「放假」的概念，強制規定颱風來襲時即全面停止勞工出勤，實務運作上勢必發生問題，必須審慎考量。

勞動部並指出，颱風來襲屬於天然災害之一，天然災害發生時，勞工是否出勤，應以人身安全為首要考量。事業單位如因營運性質仍需要勞工從事工作，應依據《職業安全衛生法》相關規定，在合理可行範圍內，採取必要之預防設備或措施，使勞工免於發生職業災害。

此外，勞動部也已訂頒「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，對於颱風停班日的勞工出勤管理為明確規範。颱風停班當日勞工若未能出勤者，雇主不得要求勞工須請假、補班或扣發全勤奬金。事業單位或雇主若未參照該要點辦理，以致違反《勞動基準法》的工資、工時等相關規定，則可依《勞動基準法》處以新台幣2萬元至100萬元罰鍰。