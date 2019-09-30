有感嗎？主計總處：107年勞工年總報酬達73萬1,000元

2019-09-30 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



最新調查發現，107年工業及服務業全年受僱員工每人非薪資報酬10萬2,000元，加計薪資報酬62萬9,000元，總報酬73萬1,000元，較106年增加2萬5,000元或3.6%。圖／新北就服處提供 分享 facebook

主計總處今（30）日發布107年事業人力僱用狀況調查統計顯示，受僱員工年齡逐年提高，45歲以上者占了32.9%，比重持續擴大，且平均年齡增至40.1歲，較106年底增加0.1歲，續創新高，而逾六成為大專以上程度，在單一場所服務年資平均為6.1年，與106年持平。

此外，在勞動報酬部份，主計處的最新調查發現，企業僱用員工時除給付薪資外，另須負擔勞保、健保、退休金提撥等非薪資報酬，107年工業及服務業全年受僱員工每人非薪資報酬10萬2,000元，加計薪資報酬62萬9,000元，總報酬73萬1,000元，較106年增加2萬5,000元或3.6%。

其中，非薪資報酬增加1,985元或2.0%，而薪資報酬中，經常性薪資增加1萬2,372元或2.6%，非經常性薪資（包括加班費及非按月發放之工作、績效、全勤獎金、年節獎金等）增加1萬752元或8.5%。

主計總處指出，此次調查的非經常性薪資占比為歷年最高，107年受僱員工總報酬中經常性薪資、非 經常性薪資及雇主負擔之非薪資報酬所占比重分別為67.2%、18.8%、14.0%, 其中非經常性薪資所占比重為歷年最高，較106年增加0.9個百分點，主計總處表示，主要是106年景氣擴張，廠商於107年發放較多年終獎金及績效獎金所致。

主計總處指出，受僱員工年齡確實逐年提高，107年底工業及服務業受僱員工以25歲至44歲者占58.2%最多，但占比逐年下降，45歲以上者占32.9%，較6年前增加3.3個百分點，平均年齡增至40.1歲，近六年增加1.1歲。

此外，受高等教育普及影響，大專以上程度者占63.2%最多，且續呈上升。在單一場所之服務年資以1年至未滿三年者占25.8%最多，未滿1年、5年至未滿10年者均各占18.5%次之，平均服務年資6.1年，與106年持平。

同時，主計總處調查還發現，因退休而離職者，隨勞保、勞退新制等實施漸近成熟期，以及人口高齡化等影響，屆齡退休人數漸增，近三年都超過10萬人，107年退休人數達10.1萬人，較106年減少3,000人，占退出人次的4.7%。