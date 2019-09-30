9月財新中國製造業PMI 51.4 連3月回升

2019-09-30 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



財新網今（30）日公告，9月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.4，較8月上升1個百分點，連續三個月回升，為2018年3月以來最高，顯示製造業景氣度持續改善。

分析稱，此一走勢與大陸國家統計局製造業PMI一致。同日，大陸國家統計局公布的9月製造業PMI為49.8，高於8月0.3個百分點。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鐘正生表示，9月大陸經濟景氣度繼續呈改善跡象，主要得益於內需的潛在增強，而中美貿易衝突對於出口、生產成本及企業家信心仍有明顯衝擊。

鐘正生表示，近期中共中央政策強調形成強大國內市場的發展方向，基建項目的加快落實、產業升級的更積極推進、減稅降費紅利的釋放，有望對衝外需疲軟的影響，緩和大陸經濟下行壓力。

9月財新中國製造業PMI的改善，主要源於新訂單指數和產出指數的明顯回升。9月新訂單指數創18個月新高，其中新出口訂單指數雖有反彈，但仍處於收縮區間，顯示需求增加主要由內需帶動。廠商普遍反映，中美貿易爭端持續繼續拖累出口銷售。

新訂單總量上升帶動廠商擴大生產，產出指數為2018年9月以來最高增速。分類數據顯示，產出增長主要集中在消費品類。

9月受匯率波動導致原料漲價的影響，平均投入成本重現上升，投入價格指數為2018年12月以來新高。受此影響，出廠價格指數回升，但仍處於收縮區間，受訪廠商稱，市場競爭激烈，定價能力受到牽制。