台經院8月製造業景氣燈號維持藍燈 第4季能見度佳

2019-09-30 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台經院8月製造業景氣信號值由108年7月之9.01分，增加0.20分至8月之9.21分，燈號續維持在衰退的藍燈。圖／台經院提供 分享 facebook 受惠於產能回流及轉單效應顯現，加以時序進入消費性電子產品備貨旺季，帶動資通與視聽產品、電子零組件的出口表現，使得8月出口由負轉正。然而受到美中貿易緊張情勢再度升級，貿易動能趨緩，廠商保守觀望依舊，使8月外銷訂單年減幅度擴大、製造業生產指數年增率表現較上月為差。

台經院表示，整體8月製造業景氣信號值由108年7月之9.01分，增加0.20分至8月之9.21分，燈號續維持在衰退的藍燈。

從細部產業來看，在化學材料方面，受美中貿易戰加徵關稅產品範圍和稅率進一步擴大，下游買盤觀望依舊，加上國內部分烯烴廠定檢、下游廠商配合安排檢修、去年比較基期偏高等因素，使得本月化學材料業生產指數跌幅續增，影響需求面指標表現，故 8 月化學材料業景氣燈號仍維持衰退的藍燈。

在石油及煤製品方面，8 月布蘭特原油月均價達每桶 59.085 美元，較去年同期下跌 19.97%，杜拜原油月均價則下跌 19.11%，在原油價格走低的情況下，使得 8 月成品油平均銷售價格下跌，拖累售價面指標表現，故本月石油及煤製品業景氣燈號續維持衰退的藍燈。

展望未來，台經院表示，受到美中貿易衝突、英國脫歐、地緣政治風險升溫等國際政經不確定性干擾，外部風險持續影響全球經貿成長表現，但近期各主要國家陸續推出財政刺激政策，加上美國、歐元區及部分亞太央行調降政策利率，皆有助於減緩全球經濟衝擊。

國內方面，儘管傳統產業表現依舊疲弱，然受惠於轉單及供應鏈移轉效應、電子產業旺季來臨、高效能運算及5G基礎建設加速等因素，使得出口明顯回升，第四季製造業景氣能見度亦將逐漸轉好。