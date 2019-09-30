台經院：8月製造業景氣燈號連十藍

2019-09-30 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台灣經濟研究院今（30）日公布8月製造業景氣燈號，亮出連續第十顆「衰退」藍燈，不過，整體製造業景氣信號值較7月增加0.2分至9.21分。台經院表示，美中貿易戰再度升級，貿易動能趨緩，廠商保守觀望依舊，對於全球製造業下行壓力仍存。

台經院助理研究員方俊德分析，在國內方面，受惠於轉單效應顯現及台商轉移生產線，加上電子終端產品備貨旺季，帶動資通與視聽產品、電子零組件的出口表現，出口由負轉正，然傳統產業景氣表現依舊疲弱，使得8月外銷訂單與製造業生產年增率表現皆較7月為差。

此外，台經院指出，新台幣較去年同期貶值幅度擴大，年增率由7月的-1.7%下滑至-2.2%，致使新台幣計價的出口物價年減幅度縮小，拉抬售價面指標表現。

從細部產業來看，在化學材料方面，受到美中貿易戰加徵關稅產品範圍和稅率進一步擴大，下游買盤觀望依舊，加上國內部分烯烴廠定檢、下游廠商配合安排檢修、去年比較基期偏高等因素，使得8月化學材料業生產指數跌幅續增，影響需求面指標表現，故 8 月化學材料業景氣燈號仍維持衰退的藍燈。

在石油及煤製品方面，8 月布蘭特原油月均價達每桶59.085美元，較去年同期下跌19.97%，杜拜原油月均價則下跌19.11%，在原油價格走低的情況下，使得8月成品油平均銷售價格下跌，拖累售價面指標表現，故8月石油及煤製品業景氣燈號續維持衰退的藍燈。

展望未來，受到美中貿易衝突、英國脫歐、地緣政治風險升溫等國際政經不確定性干擾，使得外部風險持續影響全球經貿成長表現，惟近期各主要國家陸續推出財政刺激政策，加上美國、歐元區及部分亞太央行調降政策利率，皆有助於減緩全球經濟衝擊。