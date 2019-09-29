超狂！這家公司周休三日 員旅還有1萬元購物金

2019-09-29 12:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



從歌手到心靈導師，再重回演藝圈出唱片的心境轉折，女星周思潔近日發表新書《傻傻的花》中分享，她的公司幾年前就開始周休三日，每年全額招待員工出國旅遊一到兩次，每個人還有1萬元的購物金。

如果當月有到大陸開課演講，周思潔表示，跟她出差的員工當月還可以加薪30%，在國外的那幾天還可以拿到5000元左右的零用金，員工生日禮金更是不會少，一個紅包就是6000元。

周思潔表示，她總是覺得，錢多的人有能力，可以照顧更多人；錢少的人比較沒有能力，照顧的人就可以少一點；沒餘錢的人，至少要把自己照顧好。

周思潔還指出，她有一個員工，結婚五年一直無法懷孕生小孩，結果到她公司上班後，兩年半生了兩個小孩，當時她的公司正遇到被詐騙、被火災付之一炬、最艱辛難熬的時期，她一樣咬著牙，依照勞基法，共給了那名員工四個月的支薪產假，她生到第二胎時，自己都不好意思地跟她說：「老師，不用再給我了，妳自己都那麼辛苦」。但，周思潔還是二話不說，告訴她那是她的權益，當然要給。