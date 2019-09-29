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疑心肌梗塞 高捷副總賀新清晨跑步後猝死

一生必訪…這機場遊客比乘客還多

超狂！這家公司周休三日 員旅還有1萬元購物金

2019-09-29 12:33經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

從歌手到心靈導師，再重回演藝圈出唱片的心境轉折，女星周思潔近日發表新書《傻傻的花》中分享，她的公司幾年前就開始周休三日，每年全額招待員工出國旅遊一到兩次，每個人還有1萬元的購物金。

如果當月有到大陸開課演講，周思潔表示，跟她出差的員工當月還可以加薪30%，在國外的那幾天還可以拿到5000元左右的零用金，員工生日禮金更是不會少，一個紅包就是6000元。

 

周思潔表示，她總是覺得，錢多的人有能力，可以照顧更多人；錢少的人比較沒有能力，照顧的人就可以少一點；沒餘錢的人，至少要把自己照顧好。

周思潔還指出，她有一個員工，結婚五年一直無法懷孕生小孩，結果到她公司上班後，兩年半生了兩個小孩，當時她的公司正遇到被詐騙、被火災付之一炬、最艱辛難熬的時期，她一樣咬著牙，依照勞基法，共給了那名員工四個月的支薪產假，她生到第二胎時，自己都不好意思地跟她說：「老師，不用再給我了，妳自己都那麼辛苦」。但，周思潔還是二話不說，告訴她那是她的權益，當然要給。

 

就連被詐騙的十個月後，公司被大火燒光的那一年，周思潔依然發了一個月的年終獎金，她一分都沒少給我的員工。所以很多人都笑周思潔是不是在經營國營企業，怎麼福利好成這樣。對此，周思潔表示，她的想法是，既然身為老闆，本來就要多擔待一點，因為如果公司賺錢也是老闆多賺一點，領薪水的上班族就只有領固定的薪水，不能省這種錢，再怎麼苦也要自己承擔。

女星周思潔近日發表新書《傻傻的花》中分享，她的公司幾年前就開始周休三日，每年全額...
女星周思潔近日發表新書《傻傻的花》中分享，她的公司幾年前就開始周休三日，每年全額招待員工出國旅遊一到兩次，每個人還有1萬元的購物金。 圖／時報出版提供
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詐騙薪水結婚

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