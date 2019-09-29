親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

疑心肌梗塞 高捷副總賀新清晨跑步後猝死

一生必訪…這機場遊客比乘客還多

新黨總統參選人楊世光：台灣應在全球趨勢找到定位

2019-09-29 11:49經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

新黨總統參選人楊世光今（29）日在高雄舉行第二場連署見面會，二、三十人的場地擠進超過約150名支持者。楊世光表示，台灣人每次一天的選擇，都要再等四年才能重來一次。他呼籲台灣民眾在2020年大選要揚棄政治與意識型態的問題，真正面對亞洲經濟重新洗牌的機會，讓台灣搭上區域經濟合作的列車。

高雄民眾的熱情宛如南部天氣，熱情洋溢。前往參與楊世光連署見面會的民眾有年輕世代、中生代，甚至還有八、九十歲的資深支持者互相攜扶，繳交連署書，與楊世光面對面、聽取政見與理念。

楊世光表示，高雄的發展出現瓶頸，是定位出現問題；而高雄的問題也是台灣的問題，失去了未來的定位。他認為，每一個人在社會的協作體系中都有定位，我們應該在快速發展的全球趨勢中找到台灣的定位。楊世光主張，一國兩制才能讓台灣找到定位。

楊世光說，以東協為軸心的RCEP將在今年正式成立，這是亞洲經濟與地位重新洗牌的機會、錢潮、專業人才以及機會都來了。然而，台灣陷於政治與意識烈態之爭，自外於亞洲發展的機遇。

問題在於大家四年一次的選擇。楊世光以自己曾經參與2014年台北市議員選舉為例，四年一次，台北市民選出的每一位市議員平均要審議76億台幣的預算，選上市議員，只要一萬兩千票。一張選民票相當於70萬的市政價值。以此來看，四年一次的這張票，豈不更應審慎投下，而不是被操控於一天的情緒與感覺。

楊世光表示，他是一個喜歡抄底的人。就如同他買房子的時機，就是SARS的房市崩盤時進場抄底。目前，中華民族面臨一個歷史的必然性，我們要預備好，進入更大的市場、取得更多的機會，讓明天更不一樣。

新黨總統參選人楊世光今（29）日在高雄舉行第二場連署見面會，二、三十人的場地擠進...
新黨總統參選人楊世光今（29）日在高雄舉行第二場連署見面會，二、三十人的場地擠進超過約150名支持者。楊世呼籲台灣民眾在2020年大選要揚棄政治與意識型態的問題，真正面對亞洲經濟重新洗牌的機會，讓台灣搭上區域經濟合作的列車。　圖／楊世光總統競選辦公室提供
分享

一國兩制

相關新聞

台中電廠火力全開？ 台電回應了...

2019-09-29 11:51

超狂！這家公司周休三日 員旅還有1萬元購物金

2019-09-29 12:33

新兆元產業逢景氣低谷 投注研發才能先蹲後跳

2019-09-29 12:01

財經觀點／前進東協 轉化為「未來市場」

2019-09-29 00:26

9月製造業PMI 受矚目

2019-09-29 00:19

夜市消費券只發給自由行 業者指變相懲罰團客

2019-09-28 10:44

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34
看更多

熱門文章

王永慶遺產三房主張配偶權 王文洋：交社會公評

2019-09-28 22:00

美封殺華為倒數 台系鏈擴大在陸布局

2019-09-29 00:29

王文洋談宏和 啟動6G研發

2019-09-29 00:23

5G商轉 半導體3強首波吃香

2019-09-28 13:09

二檔台股ETF 湧現500張賣單

2019-09-28 23:42

Mini LED滲透率 三年成長九倍

2019-09-28 22:39

善用「重大傷病險」與「年金險」 讓教師教師節快樂

2019-09-28 16:06

5G旗艦機搶市 帶來新商機

2019-09-29 00:41

美光財報不如預期…費半重挫 台積ADR跌2%

2019-09-29 00:03

5G、AI財 台廠優先一把罩

2019-09-28 13:09

美股民告聯電違反證交法

2019-09-29 00:28

三星、蘋果明年規格 大預測

2019-09-29 00:39

談A股上市宏和電子 王文洋：完成布局5G產品 正研究6G

2019-09-28 18:09

集保熱區／好享退申購倒數3天 動作要快

2019-09-28 13:08

高鐵南延屏東不走高雄市區　交通部說分明

2019-09-28 21:36

鐵道暨國土規劃學會要政府在交通建設前 回答三個問題

2019-09-28 21:38

還有一周 把握東明社會住宅申請機會

2019-09-28 21:37

新東陽魔術節首邀世界冠軍 用路人直呼賺到

2019-09-28 21:37

王文洋：看好中國產業聚落5G商機

2019-09-28 21:54

宏仁集團子公司 陸續規劃掛牌

2019-09-29 00:22

年輕世代不出走 機械業家族傳承成慣例

2019-09-29 10:40

匯市最前線／台幣估31元狹幅波動

2019-09-29 00:16

買賣未上市股票小心被騙！金管會：留意三大風險

2019-09-29 11:19

財經觀點／前進東協 轉化為「未來市場」

2019-09-29 00:26

首艘以長約交運的美國液化天然氣船抵台

2019-09-28 14:28

印尼對進口三類紡織品 啟動防衛措施調查

2019-09-28 13:54

台中電廠火力全開？ 台電回應了...

2019-09-29 11:51

區塊鏈五方向應用…產業邁大步

2019-09-29 00:15

9月外匯存底 有望再創高

2019-09-29 00:17

面對陸廠銀彈攻勢…LED台廠打技術戰 築高門檻

2019-09-28 22:38

9月製造業PMI 受矚目

2019-09-29 00:19

超狂！這家公司周休三日 員旅還有1萬元購物金

2019-09-29 12:33

區塊鏈進化 炒熱醫療創新

2019-09-29 00:15

5G科技論壇 產官研獻策

2019-09-29 00:17

美中貿易戰利多 紡織機械業東協全新商機

2019-09-29 11:19

Mini、Micro LED…兩大利基 點亮照明市場

2019-09-28 22:35

貿協赴印尼辦展 成果豐

2019-09-29 00:15

新兆元產業逢景氣低谷 投注研發才能先蹲後跳

2019-09-29 12:01

區塊鏈重塑服務模式 確保病患權益

2019-09-29 00:15

新黨總統參選人楊世光：台灣應在全球趨勢找到定位

2019-09-29 11:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top