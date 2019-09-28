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傘運5周年再爆衝突 示威者傘陣抵抗水炮車

鐵道暨國土規劃學會要政府在交通建設前 回答三個問題

2019-09-28 21:38經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

台灣鐵道暨國土規劃學會（以下稱學會）今（28）日表示，針對交通部自前瞻計畫以來，罔顧國土與區域發展而貿然投入交通建設投資，提出以下呼籲。

交通建設多半是為了人類經濟發展及需求，為活絡經濟聯結而建設與設計。高速鐵路與高速公路，是陸運系統之中提供規模化經濟需求的運輸工具，也因此建設成本高昂，使用者也需付出一定成本才能使用。

有鑒於完整的運輸系統必須由不同層級的系統組合而成，因此學會認為，每一個交通建設與管理措施，都應該謙卑地詢問以下三個課題 ：「能不能讓產業發展、能不能讓生活更安穩、能不能讓下一代留下來」

這三個課題，從公車每一段多少錢，捷運刷卡要不要打八折，到要不要延伸高速鐵路，問題都是相同的，唯一的差異，仍然是這三個課題的答案會產生多少效益，而這些效益是否值得進行改變。

台灣西部的交通網絡，已經擁有了兩條南北高速公路，一條南北高速鐵路；有連結城鎮的台鐵與區域高快速道路系統，有讓大型城鎮更便捷的生活圈道路，快速公車與捷運系統。論系統，論密度，現在都能因應多數民眾的生活需求。

但是學會一再呼籲，屏東的民眾要付出26元才能搭公車，但直轄市的民眾卻能以低廉甚至免費的價格享受更好的服務；雲林的業者因為政府無法支應老人半票優惠而停駛路線，但直轄市的老人卻有固定的補貼可以搭乘公車與計程車。我們想問，這就是政府所謂的交通平權，還是被故意漠視所導致的差別待遇？

學會深切呼籲，在大建設之前，台鐵還得改善，公共運輸的優惠政策岌岌可危，地方道路系統已逐漸成為地方沉重的財政負擔。如果政府持續喜新厭舊，又如何承諾能讓人民好生活？

交通是生活與產業的聯結者，新的建設無法解決既有的問題。交通部如果拒絕面對現有問題，新的建設更不可能為人民帶來幸福的未來。

公車高速公路捷運

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