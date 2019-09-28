印尼對進口三類紡織品 啟動防衛措施調查

2019-09-28 13:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



經濟部今（28）日指出，我國為印尼布料第四大進口國，針對印尼對進口三類紡織品啟動防衛措施調查，公會及業者表示，窗簾、合成及人造纖維紗二類產品占印尼進口量比例低，影響程度有限，不過，我國布料產品在印尼進口市場占比較高，將對該產業產生影響。

印尼政府18日宣布對進口布料、窗簾、合成及人造纖維紗三類產品啟動全球防衛措施調查，經濟部國際貿易局日前邀集工業局、全國工業總會、紡拓會、相關公會及業者召開會議研商因應策略。

公會及業者說明，窗簾、合成及人造纖維紗二類產品因我國產品占印尼同類產品進口量比例低，分別僅占0.57%及0.61%，影響程度有限。不過，我布料產品於印尼進口市場占比為5.65%，出口金額約2億美元，印尼採行防衛措施將對我布料產業產生影響。

依據印尼統計局資料顯示，我國為印尼布料第四大進口國（前三大進口國為中國大陸、韓國、香港），2017至2018年我國受影響金額分別達2.38億、2.48億美元，占印尼同類產品總進口量比例分別為7.31%、5.65%。

本案係印尼紡織公會（API）代表國內58家業者提出申請，經檢視印方申請書，調查期間進口數量增加並未造成印尼布料產業嚴重損害，倘印尼實施防衛措施，可能不符合世界貿易組織（WTO）相關規定。

此外，中國大陸為印尼布料主要進口來源，我國產品並非造成印尼國內產業損害主因。公會及業者表示，印尼成衣代工廠仰賴我國出口之高品質的布料製成機能性衣物，倘實施防衛關稅，成本必然增加，將不利於其成衣產業的外銷競爭力。