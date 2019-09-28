雙十連假後 經濟部再發第二波500萬張夜市券

2019-09-28 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



夜市抵用券9月16日起發放，經濟部中部辦公室表示，預計9月30日就會收完第一輪87個夜市的抵用券，最快二天內就會撥款核銷，不會讓資金壓在攤商上。經濟部中部辦公室並預估，即將來臨的雙十國慶四天連假，將會衝高夜市抵用券的發放量和使用率，因此於雙十國慶連假後，預計10月中旬，將再發放第二波500萬張，每一張皆是50元面額的夜市抵用券。

為了解攤商與消費者使用夜市抵用券情形。據了解，經濟部長沈榮津也曾於日前「微服出巡」台北寧夏夜市。

經濟部中部辦公室指出，目前已回收的夜市抵用券以逢甲夜市的張數最多，預估在夜市抵用券發放後，今年底前應可再增加290萬人次的觀光人潮，其中約有三到五成的訪客會實際到夜市消費，而現階段已有7200多家旅宿業者參與此波夜市抵用券的補助方案。

商研院經營模式創新研究所副所長李世珍指出，以振興內需市場為主的夜市抵用券，基本上投入後一定會有乘數效應產生，對部分的夜市多少會有幫助，但不免還是會遇到富者愈富、貧者愈貧的問題。且若抵用券的使用期間過長，亦會有來不及兌換使用，以及重覆次數不高的問題。

各飯店雙十國慶連假住房率紛紛傳出捷報，顯然夜市抵用券助威奏效。但，消基會秘書長吳榮達卻指出，夜市抵用券的「限制」太多，只限自由行，還要求使用者必須上網登錄，而且還是以「房」為單位，若是訂4人房卻一樣領200元，且除了宜蘭縣、花蓮縣、台東縣及離島縣市外，全台其餘縣市的夜市抵用券都不能跨縣市使用。但，觀光旅遊多半會進行跨縣市的移動，吳榮達表示，這些規定，顯然不夠便民。

同時，吳榮達也呼籲，主管機關宜加強查緝，避免再發生過去類似有民眾持國民旅遊卡「拿卡換錢」的情事。此外，消基會也質疑，為什麼只獨厚夜市攤商，畢竟跟觀光消費的產業很多，百貨、餐廳、伴手禮店…等，為什麼不能一併納入，不知道政府的考量是什麼？

行政院消保處消保官王德明則提醒，消費者需特別留意夜市抵用券的使用時間和地點，且不找零，也不補發等特性，且能盡快用完就趕快使用 。

李世珍進一步指出，1999年日本也曾發放「日本地域振興券」，當時是為了刺激泡沫經濟後多次減稅仍低迷不振的民間消費活動與照顧弱勢族群，首相小淵惠三宣布針對符合發放條件的特定族群發放名為「地域振興券」的消費專用券，受領者每人2萬日圓。此外，中國大陸也曾在2009時，由浙江省杭州市政府發放「消費券」，編列人民幣1億元給低收入家庭、困難家庭、退休職工以及中小學生。