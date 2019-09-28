中油長約交運美液化天然氣船抵台 有利平衡台美貿易

2019-09-28 11:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中油首艘以長約交運的美國液化天然氣（LNG）船，今年8月從美國啟航，歷經33天航程，今（28）日抵台，於高雄永安液化天然氣接收站靠卸。中油表示，該貨氣載運抵台有利平衡台美貿易，同時展現中油長期推動「分散氣源、多元佈局」，穩定供應國內天然氣的決心。

中油於2014年7月4日與法商GDF SUEZ（嗣更名為ENGIE）協商完成，並簽署第一紙以美國為主要氣源的長約，該合約是以美國Cameron LNG計畫商轉為長約啟運里程，年契約量80萬噸LNG，為期20年。

契約供應商Total公司則於2018年併購ENGIE上游資產，擴大其在全球LNG出口計畫之版圖，其中擁有Cameron LNG每年400萬噸天然氣液化產能。

中油指出，Cameron LNG計畫位於美國路易斯安那州，年產量達1,200萬噸。開發工程歷經8年，投資金額約100億美元，由美國Sempra、法國Total、日本Mitsui、Mitsubishi及NYK公司共同投資開發。