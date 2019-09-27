經濟解析／高鐵南延屏東是效益？還是錢坑？

2019-09-27 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



在行政院長蘇貞昌對高鐵南延路線心有所屬下，交通部今（27）日果然選定左營岔出到屏東六塊厝的路線，而且交通部說要力拚2029年底完工通車，姑且不論路線選定是否為先射箭後畫靶，但令人憂心的錢坑問題，政府應該還是要對全國民眾負責任地說清楚。

交通部政務次長黃玉霖在路線審查會後，被媒體問及興建費用哪裡來、財務是否具有可行性時，他堅決地回答說，外界以財務可行性作為焦點，那是對民間的投資案而言，政府興建案，看的是國土、區域發展，以及具有可行性，而且可以節省旅行的時間，效益非常大。

但具體還有什麼效益，他回答說，會在評估完成報院時，一併列出給行政院，並以可量化的外部效益來讓大家了解。但對於多位學者擔心，未來通車後運量嚴重不足，恐成為錢坑的疑慮，並沒有進一步說明。

其實，交通部擘劃的「西高鐵、東快鐵」的鐵道發展方向並沒有錯，但作法上應該要更審慎、更細膩，畢竟這十餘年政府在對東部和南部的鐵道路線、設施改善，以及添購新車上，已斥資數百億元，有些計畫甚至還在執行中，這些已經投入大量資源的部分，若還有改善空間，僅需再挹注一些經費，就可達到快速、舒適、安全的標準，並非一定要興建高鐵才是真的照顧地方。

何況高鐵南延屏東與台鐵的鐵道改善計畫，根本是重複投資，尤其是高鐵，興建時要花五、六百億元，通車後還得花大錢去養護，沒有運量、造成虧損，最終都是拿納稅錢去填補，而且將會是年年都要補助的財務大洞，台灣真的有需要這樣的鐵道建設，實在還有討論、研究的空間，不應也不必急於現在就拍板。

尤其高鐵新增苗栗、彰化、雲林三站後的運量並不如預期，因為事實驗證交通愈便利，人愈不需要留在當地，既然無法留住人，就不可能有運量可以支撐這條軌道營運，因此，究竟是交通部聲稱的蓋了就有效益，還是變成錢坑，債留子孫，負責任的政府應該還是要對全國民眾說清楚、講明白。