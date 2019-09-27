9月消費者信心指數增 房產信心轉樂觀、衝四年高點

2019-09-27 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



中央大學台經中心今（27）日公布9月消費者信心指數（CCI）調查的總數上升1.12點至80.86點。六項子指標走勢分歧，「購買耐久財時機」指標異軍突起，大增10.6點，從悲觀跳上102.25點的樂觀水準，創四年高點；不過，「國內就業機會」指標卻跌至107個月以來新低。

CCI包含六項分項指標，其中「購買耐久財時機」、「國內物價水準」、「家庭經濟狀況」、「國內經濟景氣」四項指標上升，另「投資股市時機」和「國內就業機會」二項指標下降。

中央大學台經中心執行長吳大任說，上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為102.25點，較8月的91.65點大幅上升10.6點，為48個月來最高。其餘三項升幅都不到0.3點，幾近持平。

吳大任分析，購買耐久性財貨指標主要反映購置房地產的信心，通常屬於穩定指標，不容易大幅度波動，且通常選前的國內資金對房產相對保守，因此這部份應為「外部」因素所致。

吳大任說，本次大幅提升屬於相當罕見的現象，不太可能是國內內部因素，因此他推測，可能與台商回流購買房地產有關；此外，香港反送中紛爭轉變為長期現象，部分港資轉移來台落點，也可能流入房地產投資。

而下降幅度最多的指標為「未來半年國內就業機會」，跌至89.7點，將近九年來的新低。吳大任指出，該指標在今年7月跌破「樂觀防線」後一路重挫，接連三月顯著下跌，為勞動市場警訊。

觀察該指標歷史資料，自2011年來，「就業信心」調查多為偏向樂觀，雖然曾二度跌破指數100，轉趨悲觀，但短期內均有拉回，沒有持續下挫，整體而言，「就業信心」長期處在高檔水位。

吳大任表示，勞動市場屬於落後指標，由於9月已排除畢業季因素，反映的是去年底以來出口衰退的遞延效果；即便有台商回流帶動就業機會，應是明年至後年才會反映在勞動相關數據上。