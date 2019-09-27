沙國油田驚爆危機 各國力促美伊會談

2019-09-27 19:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊超丞 ╱即時報導



本月沙烏地阿拉伯有兩處煉油廠，遭到飛彈以及無人機襲擊，衝擊全球原油供應，美國將矛頭指向伊朗，緊張情勢一觸即發，恰巧聯合國大會在23日在美國紐約召開，伊朗總統羅哈尼步入美國領土，與美國總統川普零互動，反而是法國、英國等國極力促成「川羅會」，全球緊盯美伊關係，就怕波斯灣這條原油絲路再度驚爆黑天鵝。