美中雙方將重啟談判 日圓續在107至108區間震盪

2019-09-27 18:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



美中兩國確定將於10月7日重啟貿易談判，貿易情勢緩和，避險貨幣表現隨之回落，但市場仍有不確定性，富蘭克林投顧預期，日圓續於107至108兌1美元區間震盪。

元大期信日圓ETF研究團隊指出，日本9月製造業PMI跌至48.9，連續五個月低於50榮枯線，反應出全球經濟放緩對日本製造業造成極大的衝擊，而持續低迷不振的經濟表現可能強化市場對於日本央行再次推出刺激措施的心理預期。

日本央行行長黑田東彥於24日下午的一次演講中指出，由於貿易戰影響，全球經濟下滑的風險加大，今年下半年至明年年初，全球經濟復甦的時間可能會延長。而在貨幣政策方面，黑田東彥認為，歐洲和美國的央行先後實施了貨幣寬鬆政策，從風險防範與降息的角度來看，日本央行抱持著相同的看法。

由於美中貿易談判取得進展的可能性升高，促使市場投資偏好轉向風險性資產，從而抑制了對於避險資產的需求，日圓匯價也因此走跌。不過根據商品期貨交易委員會（CFTC） 最新公布的數據顯示，大額投資人的日圓多頭淨部位雖有些微的下降，但仍接近8月中旬的高點。

短期內日圓走勢主要受到市場風險意識影響，一旦美中貿易談判不如預期，日圓仍可能受到避險需求的推升而再度轉強。