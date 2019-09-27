親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

郭台銘「無黨一身輕」！國民黨依程序註銷黨籍

歐洲地緣政治緊張情勢加劇 美元指數高檔震盪

2019-09-27 18:29經濟日報 記者林子桓╱即時報導

儘管受川普彈劾案影響，但考量地緣政治風險，全球經濟數據疲弱和債券殖利率偏低，投資人仍偏好持有相對安全的美元部位，同時聯準會副主席克拉里達暗示不支持繼續降息，也提供美元指數支撐。

富蘭克林投顧表示，美國經濟數據展現韌性，加上歐洲地緣政治緊張情勢加劇及季底需求支撐，美元指數於高檔震盪，但後續聯準會可能維持推動回購交易，且目前位階已高，上檔空間漸壓縮，後續需留意下檔風險。

元大期信美元指數ETF研究團隊指出，綜觀美國經濟數據仍以小幅上升及持平表現，相較於歐洲經濟的疲軟表現，使得歐元持續探底，間接支撐美元指數偏強震盪。

世界貿易組織裁定歐盟違非法補貼空巴後，市場擔易後續貿易摩擦情勢升高，同時歐元區經濟數據疲弱，德國可能陷入技術性衰退，歐元本周周線走跌。英國法院裁定首相暫停議會舉措非法，無協議脫歐風險仍存，且央行官員暗示可能降息，英鎊本周周線重挫逾1%。

富蘭克林投顧表示，英國受到法院裁定首相暫停議會違法，部分執政黨議員靠向在野聯盟，而無序推歐風險未排除，英鎊可能會下探1.2兌1美元。在聯準會連續降息後，美元卻彈升至近兩年高點，主因美國基本面表現穩健，市場動盪下投資人偏好美元及美元計價資產，加上全球央行還有寬鬆空間，提供了美元一定支撐，後續觀察市場發展，若企業獲利能回穩，隨不確定性消除加上改革陸續推動，部分新興貨幣表現仍可期待。

美元指數降息聯準會

相關新聞

微軟AI研發中心擴建 落成啟用

2019-09-27 14:28

台商總會閉幕 陳建仁：考慮在桃園設台商村

2019-09-27 15:10

下月起 恢復非夏月電價、瓦斯爐具等有補助

2019-09-27 14:16

台灣中低收入戶人數變少了 兩性差距持續擴大

2019-09-27 13:56

美中新冷戰全面開打！謝金河推崇這位老市長：功力不凡

2019-09-27 12:23

10月1日恢復非夏月電價 每戶用電300度約省50元電費

2019-09-27 12:09

經濟成長深具潛力的「雙印」 我們認識多少？

2019-09-27 10:26

鎖定智慧製造、智慧醫療、循環經濟 投入技術能量

2019-09-27 02:50

他山之石／希捷、戴爾找幫手 體質進化

2019-09-27 02:50

提供企業金援 私募基金將扮新助力

2019-09-27 02:49

工研院+金融投信+品牌業者 鐵三角聯手 把餅做大

2019-09-27 02:48

科技鏈結資金 催動產業轉型

2019-09-27 02:47

名家觀點／數位貿易時代 台灣準備好了嗎

2019-09-27 02:44

貿協印尼辦形象展 促銷MIT

2019-09-27 02:16

蘇揆拍板 擴建太陽光電

2019-09-27 02:15

用電大戶門檻 經濟部訂定標準

2019-09-27 02:15

創新技術博覽會 火熱

2019-09-27 01:55

回流四企業 准進駐中港、高軟

2019-09-27 01:55

印尼設台灣園區 給租稅優惠

2019-09-27 01:55

鮭魚返鄉再兩家 南茂投資151億大擴產

2019-09-27 01:55

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

生技中心將設天使基金 規模逾5億元

2019-09-24 23:58

生技中心拋磚引玉 拉拔新創

2019-09-24 23:57

自行車、工具機洗產地 加重罰鍰

2019-09-24 23:36

陸貨違規轉運 近一年查獲15件

2019-09-24 23:32

資金匯回再報捷 已逾25億

2019-09-24 00:34

印尼台灣形象展挺進泗水 主打運動商機、智慧零售

2019-09-26 22:25

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22

「2019年印尼臺灣形象展」首度移師印尼泗水

2019-09-26 22:00

4家企業投資13億元 獲准進駐加工出口區

2019-09-26 14:19
看更多

熱門文章

威京小沈靠這招錦囊妙計 救回京華城又幫了中石化

2019-09-27 15:38

安謀表態支援華為 有利台積

2019-09-27 01:28

美中新冷戰全面開打！謝金河推崇這位老市長：功力不凡

2019-09-27 12:23

美中貿易戰台商大遷移 首座新南向台灣園區曝光

2019-09-26 22:22

高通、安謀續供貨華為 轉單台廠效應可能落空

2019-09-27 01:32

英業達告離職員工竊密 仁寶受拖累

2019-09-27 01:35

公教年改後退休生活怎麼辦？提早打造這兩本存摺

2019-09-27 11:08

壽險業 五年現增3,300億

2019-09-26 23:38

業者期待：5G將引爆被動元件需求

2019-09-27 01:55

SOGO大改裝 迎戰信義群雄

2019-09-26 23:15

鮭魚返鄉再兩家 南茂投資151億大擴產

2019-09-27 01:55

經濟部：日月光、台塑、三總都明確提出5G專網需求

2019-09-26 21:37

蘇揆拍板 擴建太陽光電

2019-09-27 02:15

微軟來台30年 首席營運長：台灣人超好學

2019-09-27 11:59

英業達狀告仁寶導火線…搶伺服器商機

2019-09-27 01:34

白色家電日本產線停工 夏普：核心技術仍「日本製」

2019-09-27 12:41

台中新光三越週年慶 業績挑戰40億元

2019-09-26 22:24

壽險業 8月匯損122億元

2019-09-27 01:24

Google沒出聲 華為拓展市場缺臨門一腳

2019-09-27 01:33

台灣中低收入戶人數變少了 兩性差距持續擴大

2019-09-27 13:56

買京華城遭質疑炒房 中石化大動作聲明駁斥

2019-09-27 12:48

好燒錢！壽險業大股東五年多現增注資近3300億元

2019-09-26 21:09

獨家追蹤》受惠者變受災戶！一場貿易戰，襪子之鄉社頭上演中國「雙殺」危機

2019-09-27 16:15

金管會將祭五措施 鼓勵發展高齡化金融商品及服務

2019-09-26 20:53

中華信評將南山人壽與產險 列信用觀察負向名單

2019-09-26 20:55

金管會將祭五招 推動高齡化金融商品

2019-09-27 01:24

買家換貨 電商兩招降發票成本

2019-09-27 00:23

農漁產中盤商 留意二稅事

2019-09-27 00:23

金管會主委會五銀行 達三共識

2019-09-27 01:26

彰銀 攻開放銀行應用

2019-09-27 02:53

微軟AI研發中心擴建 落成啟用

2019-09-27 14:28

接軌IFRS17需1.5兆元？壽險公會罕見動怒發五聲明澄清

2019-09-27 17:12

財政部：五項大陸鋼品暫不課徵反傾銷稅及平衡稅

2019-09-26 20:12

台灣IMD世界數位競爭力第13名 行動寬頻用戶排名第一

2019-09-26 21:46

前衛狹長車頭 Gogoro推綠牌羽量新車

2019-09-26 20:31

負利率債券敲警鐘 花旗銀報告：兩大債券地雷要避開

2019-09-27 08:25

百貨周年慶商機 兆豐卡祭出高回饋、免費吃教父牛排

2019-09-26 21:44

境外基金深耕計畫 九家入榜

2019-09-27 02:51

壽險業8月匯損再添122億元 累計超過去年

2019-09-26 21:08

華映將解雇2100員工 桃園勞動局說明會爆場

2019-09-26 23:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top