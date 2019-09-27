歐洲地緣政治緊張情勢加劇 美元指數高檔震盪

2019-09-27 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



儘管受川普彈劾案影響，但考量地緣政治風險，全球經濟數據疲弱和債券殖利率偏低，投資人仍偏好持有相對安全的美元部位，同時聯準會副主席克拉里達暗示不支持繼續降息，也提供美元指數支撐。

富蘭克林投顧表示，美國經濟數據展現韌性，加上歐洲地緣政治緊張情勢加劇及季底需求支撐，美元指數於高檔震盪，但後續聯準會可能維持推動回購交易，且目前位階已高，上檔空間漸壓縮，後續需留意下檔風險。

元大期信美元指數ETF研究團隊指出，綜觀美國經濟數據仍以小幅上升及持平表現，相較於歐洲經濟的疲軟表現，使得歐元持續探底，間接支撐美元指數偏強震盪。

世界貿易組織裁定歐盟違非法補貼空巴後，市場擔易後續貿易摩擦情勢升高，同時歐元區經濟數據疲弱，德國可能陷入技術性衰退，歐元本周周線走跌。英國法院裁定首相暫停議會舉措非法，無協議脫歐風險仍存，且央行官員暗示可能降息，英鎊本周周線重挫逾1%。

富蘭克林投顧表示，英國受到法院裁定首相暫停議會違法，部分執政黨議員靠向在野聯盟，而無序推歐風險未排除，英鎊可能會下探1.2兌1美元。在聯準會連續降息後，美元卻彈升至近兩年高點，主因美國基本面表現穩健，市場動盪下投資人偏好美元及美元計價資產，加上全球央行還有寬鬆空間，提供了美元一定支撐，後續觀察市場發展，若企業獲利能回穩，隨不確定性消除加上改革陸續推動，部分新興貨幣表現仍可期待。