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中小企業加速投資行動方案 三個月總投資逾200億元

2019-09-27 18:22經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

經濟部投資台灣事務所今（27）日「中小企業加速投資行動方案」第11次聯審會議，通過鴻勝化學、七駿科技二家中小企業投資逾12億元，可帶來62個本國就業機會。

經濟部「中小企業加速投資行動方案」自今年7月上路以來，已通過32家中小企業投資案，總投資逾202億元，可帶來1,665個本國就業機會，目前還有60幾家中小企業排隊等待審查。

溶劑大廠「勝一化工」100%投資子公司鴻勝化學，將投資逾7億元在現有彰濱工業區擴建廠房，提升電子級化學品及回收純化的產能，可帶來約40個本國就業機會。經濟部表示，鴻勝耕耘半導體業多年，獲國內各大半導體廠信賴，是台灣電子產業不可或缺的幕後功臣。

經濟部說，鴻勝專門生產半導體製程中使用的超高純度電子級溶劑、蝕刻液，並提供電子廠溶劑回收服務，隨台商回流帶動各種應用晶片需求增加，擴大電子級化學品內需；未來將持續開發半導體先進製程所需的電子級產品，為提升臺灣電子產業競爭力盡一份心力。

另外，七駿科技為了消化大量訂單，決定在台中工業區投入5億元設立新廠增加產能，並招募24位本國人才，強化在業界領先地位。

經濟部說明，七駿科技為碳化鎢鋼切削刀具廠商，以「有CNC工具機的地方就有七駿的切削刀具」為目標，自有品牌7Leaders刀具的應用範圍涵蓋模具、機械配件、汽機車、航太、3C、運動器材、醫療業。營運範圍遍及兩岸三地、歐洲、亞洲、中美洲、巴西等國家。

經濟部指出，從碳化鎢鋼原材料代理到切削刀具製作至表面真空塗層，最後自設應用技術測試中心，一條龍生產流程深獲客戶信任，近年七駿更導入智慧機械以提升品質。

七駿看準美國奇異航太及普惠等國際大廠計畫在新加坡製造飛機發動機及起落架的商機，七駿與新加坡航太零件製造商 GE 通用合作開發航太刀具。

經濟部表示，為了因應美中貿易衝突造成全球貿易及金融市場波動，鼓勵在台投資，政府推出投資台灣三大方案，不管是赴陸台商回台、或是堅守台灣的大小企業，只要有助我國產業升級的優質台商，政府都積極協助，齊心打造台灣成為全球產業供應鏈樞紐。

經濟部半導體

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