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8月景氣燈號連八顆黃藍燈 領先指標轉跌

2019-09-27 17:56經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

國發會金（27）日將公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較7月上修值22分減少2分，景氣燈號亮出連續第八顆「趨弱」黃藍燈。其中，領先指標轉呈連二月下跌，但同時指標持續上升。國發會表示，景氣現況疲弱，未來不確定變數多，須密切關注後續發展。

九項構成項目中，「股價指數」、「工業生產指數」由綠燈轉為黃藍燈，「批發、零售及餐飲業營業額」由黃藍燈轉呈藍燈，分數減少各一分；「海關出口值」則由黃藍燈轉呈綠燈，分數增加一分；其餘五項燈號不變。

國發會經濟發展處長吳明蕙說，7月時，領先指標呈現連七月上揚，累計增幅為2.12％，原先期待後續領先指標增幅擴大，可望帶動整體經濟情勢，但8月經數據回溯修正後，轉呈連二月下滑，顯示領先指標並沒有起色，主要原因還是外在不確定因素所致。

不過，領先指標的累計跌幅僅0.07%，吳明蕙說，目前來看，由於下滑幅度非常小，累計減幅不到0.1%，不至於為景氣新的「轉折點」，但領先指標轉向，確實仍需關注後續變化，整體景氣狀況還是「稍顯疲弱」。

另外，吳明蕙指出，投資面表現仍持續出現正向訊號，例如「機械跟電機設備進口值」續亮黃紅燈；此外，領先指標中的「建築物開工及樓地板面積」，雖貢獻度下滑，但主要是住宅類減少，其餘商業類、辦公類及工業倉儲類均成長，與近期台商回台投資現象吻合。

整體而言，外需方面，近期OECD下調今年全球經濟成長率，降至十年來最低水準，也放緩對全球貿易與投資等預測展望，對我國後續出口拓展增添一定的不確定性；且智慧型手機等行動通訊產品買氣鈍化等因素，也恐牽制我國出口表現。

吳明蕙說，即使外在環境沒有看到改善，但近期還是能受惠歐美年終旺季備貨潮啟動；台商回台投資逐步落實、半導體持續拓展先進製程，加以公共建設執行進入高峰期，均有利強化國內投資動能；此外，受惠薪資成長穩定、政府加碼擴大內需方案，有助刺激民間消費。

國發會金（27）日將公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較7月上修值22分...
國發會金（27）日將公布8月景氣對策信號綜合判斷分數為20分，較7月上修值22分減少二分，景氣燈號亮出連續第八顆「趨弱」黃藍燈。圖／國發會提供
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景氣燈號吳明蕙國發會

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